Koca: Vaka sayıları son iki haftada Ankara ve Bursa’da yüzde 60 düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir’de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa’da ise yüzde 60’a yakın düşüş olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: AA

Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, bu dört kentin valileri ve il sağlık müdürleriyle ayrı ayrı görüştüğünü belirtti.

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‘En önemli gündem aşı’

Görüşmede, salgınla ilgili durum değerlendirmesi yaptıklarını ve aşı hazırlıklarını ele aldıklarını vurgulayan Koca, aşı konusuna da değindi: “Aşı lojistik planlaması ile ilgili detayları ele alarak acil kullanım onayını takiben tüm adımları hızlıca hayata geçirmek için hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Bu dönemi güçlü bir aşılama programı için fırsata dönüştürmeliyiz. Bundan sonra en önemli gündemimiz aşı.”