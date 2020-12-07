Koca: Üç ilde yüksek risk devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun, Antalya ve Ordu’da yüksek riskin devam ettiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında, Konya, Samsun, Antalya, Trabzon, Ordu valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile görüşmeye devam ettiklerini, bu illerin yakın takip altında olduğunu, test kapasitesinin ve filyasyon ekiplerinin sayısının arttırıldığını söyledi.

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Koca, şunları aktardı: “SAMSUN, ANTALYA ve ORDU’DA yüksek risk devam ediyor. KONYA ve TRABZON’DA artış kısmen kontrol altında. Sağlık çalışanlarımız elinden geleni yapıyor. Kamu ve özel kurumlarımızla birlikte bütün hemşehrilerimizin duyarlılığı gücümüzü artırıyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim.”