Koca: Virüsle mücadelede ilk dönem bitti, ikincisinin adı kontrollü sosyal hayat

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Türkiyemiz corona virüsüyle mücadelede ilk dönemini tamamlamıştır” dedi ve yeni dönemin adını koydu: Kontrollü sosyal hayat.

Sağlık Bakanı, yaklaşık üç saat süren bilim kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

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Hastalıkla mücadele sürecini özetleyen Koca, Vaka sayısının dört hafta içinde yükselip düşüşe geçtiğinin altını çizdi ve 29 Nisan’ın ilk dönemi geride bıraktığı tarih olduğunu söyledi.

Şimdi virüsle mücadelede ikinci döneme girildiğini vurgulayan Koca şöyle devam etti: “Tedbir zorunludur çünkü tehdit devam etmektedir. Virüs konuk olduğunuz yerde, gittiğiniz berberde, markette karşınıza çıkabilir. Salgın kontrol altına alınmıştır ama eviniz virüsle mücadele en güvenli yer olmaya devam etmektedir. Özgür ama kontrollü olacağız. Yaşama alanı genişliyor ama tedbirler sürecek. Kazanımları korumak için çok dikkatli davranmalıyız.”

Normalleşmenin tam anlamıyla normalleşme olmadığının altını çizen Sağlık Bakanı, önlemleri gevşetip ikinci dalgaya tanık olan, vakaların arttığı ülkeleri anımsatarak riskin varlığını daha uzun süre sürdüreceğine dair uyarıda bulundu.

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Rehavete kapılırsak ikinci dalganın gelebileceğinin altını çizen Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

*Salgından öncesine dönüş sözü kolay söylenemez. 2020 sonundan önce eskiye dönmemiz zor görünüyor.

*Normalleşme diyoruz ama normale dönmüyoruz. Yeni hayatın normallerini oluşturuyoruz. Yeni normal için sağduyu ve motivasyon göstermeliyiz. Yeni başlayan dönem tipik bir normalleşme dönemi değildir.

*Birinci dönemde hedefimiz hastalığı kontrol altına almaktı. Bu ikinci döneme isim vermeyi önemli görüyoruz. Bu dönemin adı kontrollü sosyal hayattır. Kontrollü sosyal hayat ikinci dönemdeki stratejimizdir.

*Kontrollü sosyal hayatın iki önemli kuralı var. Birincisi dışarı çıkarsak mutlaka maske takacağız. İkincisi sosyal mesafeyi koruyacağız. Sosyal mesafeye uymazsak maske yetmez.

*Toplumumuzun pratik zekası yeni yaşama uymak için pratik çözümler üretecektir. Sosyal hayatın her boyutunda işbirliği yapmalıyız.

*Bu süreçte test kapasitemizi düşürmeyeceğiz. Her yeni vakada filyasyonu titizlikle uygulayacağız. Toplu alanlarda düzenli taramalar yapacağız. 150 bin kişiden örnek alınacak.

*Hedefimiz hasta ve vaka sayısının sıfır olduğu bir tablo. Başarabileceğimizi biliyoruz.

*Yarın veya en geç cuma günü Ticaret Bakanlığı tarafından maskelerin tavan fiyatıyla ilgili açıklama yapılacak.

‘TFF, kendi iradesiyle karar verdi; sorumluluk onlarda’

*Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 12 Haziran’da liglerin başlayacağını açıklmasıyla ilgili soruya yanıt olarak.. bakanlık herhangi bir tavsiye yapmadı. Federasyonun sağlık kurulu olduğunu biliyoruz. Özgür, kendi iradeleriyle karar verdiler. Federasyon bu kararı alabiliyorsa sorumluluk da federasyonundur.

*Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürüyor. Önümüzdeki dönem için karar alınınca açıklanacak. Biz bu tedbirin sürmesinden yanayız.

*Bilim kurulu veya bakanlığın veya herhangi bir bakanlığın AVM’lerin kapatılmasından yana kararı olmamıştır. Berberler, lokantalarla ilgili kararlar oldu. Dolayısıyla AVM’lerin açılmaları için karar gerekmiyordu. Zaten açıktı. İşletmeler kendileri kapatmıştı. Restoran, lokanta ve cafeler AVM’ler açılıyor diye açılacak mı? Hayır açılmayacak.

* Sınırlı sayıda insan alınacak AVM’lere, eskisi gibi herkes gidemeyecek.

* “(Remdesivir) Bu ilacı 400 hasta için temin ettik. Önümüzdeki günlerde kullanmayı planladığımız bir ilaç.