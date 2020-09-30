Koca: Tünelin ucundaki ışık göründü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Virüsün son tırmanışından sonra birçok yerde yarı yarıya bir düşüş sağladık. Tünelin ucu ve ışık göründü” dedi.

Fotoğraf: AA

Basın mensuplarına konuşan Koca, dünyanın vaka tespitinde yeterince atak olmadığını söyleyerek, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) salgında hayatını kaybedecek insan sayısının iki milyonu bulabileceğini ileri sürüyor. Maalesef dünya vaka tespitinde yeterince atak, kararlı hatta istekli değildir. Böyle olunca salgına karşı gerekli atağı gösterenlerin aleyhine sonuçlar çıkarabilecektir” diye konuştu.

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‘Endişe verici olan vaka tespit edilmemesi’

Bakan Koca, endişe verici olanın tespit edilen vakalar olmadığını söyleyerek, “Endişe verici olan vaka tespit edilmemesidir. Eğer aziz ülkemiz hakkında şu veya bu spekülasyon varsa konuya böyle bakmalısınız. Amacı hastalıkla etkin mücadele olan vakaya ulaşır. Salgını bir nevi doğal seyrine bırakmak, aşıya odaklanmak yerine; mücadeleyi günü gününe verir. Bunun örneği işte Türkiye’dir” ifadelerini kullandı.

Bazı iddialara cevap vereceğini belirten Koca, “Yaklaşık yarı yarıya düşüş sağladık, aşı için önümüzde iki ay gibi zaman kaldığı düşünülürse tünelin ucu göründü. Bazıları alacakaranlıkta iken yarın unutulacak bazı iddialar ortaya sürüyor. Bu yolun emekçilerin cevap hakkı vardır. Onlar adına konuşacağım” dedi.

‘Her vaka hasta değildir’

Bakan Koca şöyle devam etti: “Artık dalgalardan, piklerden değil, tedaviden, bağışıklıktan bahsediyoruz. Şimdi daha çok taşıyıcıdan, hastadan, ağır hastadan söz ediyoruz. Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var. Büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor. Filyasyon ekiplerimiz ağırlıkla bunları tespit ediyor. Bunların salgın açısından önemi bulaştırıcı yani taşıyıcı olmalarıdır. Tespit ve izole edilmezlerse salgının büyümesine yol açarlar. Söz konusu şartlar yerine getirildiği için bu gruptakilerin salgın açısından birinci derecede önemi yoktur, salgının rutini olmuştur. Basitçe bilmemiz gereken diğer şey semptom gösteren kişinin taşıyıcı olduğu gerçeğidir. Salgının ilerlemiş aylarında sayıca biriken, hastalar bunlar arasından çıkmaktadır.”

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Her gün açıklanan yeni hasta sayısının asıl dikkat konusu olması gerektiğini söyleyen Koca, “Durumun özeti şudur; test sonucu pozitif çıkanların her biri birer vakadır. Bunların büyük kısmı belirti göstermeyen, kalan kişiler ise bulgusu olup tedavi altına alan hastalardır. Bir kısmını evde bir kısmını hastanede tedavi ediyoruz. Ağır hasta tanımı nedir? Covid-19’un viral solunum yolu enfeksiyon olmanın ötesine geçip sistemik hasta halini alması, dış desteğe ihtiyaç duyması halinde ağır hasta diyoruz. Entübe olan hastalarımızı bu şekilde rapor ediyoruz” dedi.

‘Ölüm sayıları hakkındaki iddialar ilginç’

Ölüm sayıları hakkındaki iddiaları ‘ilginç’ diye niteleyen Koca, “Bu konuda tartışma galibiyeti beklenenlere sesleniyorum, sayısal bir galibiyet arıyorsanız lütfen ruhaniyeti çiğnemeyin, kayıtlarımıza saygı gösterin. Skor arayışında olanlar, sayıları yüksek göstermeye çalışanlar nerede dayanak arıyor? Biri belediyelerimizin e-devlet veri tabanında yer alan defin sayıları diğeri Türkiye İstatistik Kurumu’dur. İki ayrı veri tabanının birlikte kullanımı yanlıştır. Ölüm raporlarındaki kategorik bilgiler yanlış yorumlanıyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Kca şöyle devam etti: “Belediyelerin e-devlet veri tabanında yer alan mezarlık bilgi sisteminde söz konusu ilde defin sayıları yer alır. Defin rapor kişilerin öldüğü ilde verilir. Üç ayrı yer üç ayrı il sözkonusudur. Belediyelerin verileri kendi illerindeki defin sayılarını ortaya koyar.

TÜİK verilerinde dağılım ölen kişilerin ikamet adresine göre yapılmaktadır. Kişi İstanbul’da yaşadığı halde ikamet adresi Sivas ise TÜİK onu Sivas olarak kaydeder. Dolayısıyla belediye ile TÜİK onu başka kaydeder. Bu farkı yılın dokuzuncu ayında görürsünüz. 11 il belediyesi verilerine bakıp, sonuç çıkarmak yanlıştır. Yılın sonu beklenirse TÜİK verileri ile diğer verilerin çakıştığı zaten görülecektir.”

‘Ölmüş kişiyi hayatta gösteremeyiz’

Birinin ölümünü saklamaya imkan olmadığını söyleyen Koca, “Hayatta olanı ölmüş gösteremeyeceğimiz gibi ölmüş kişiyi hayatta gösteremeyiz. Yıllık öngörülen yüzde 2.2 oranında artışla bunun şimdi 336 bin 518 olması beklenmektedir. Covid-19 kaynaklı ölümler dahil 339 bin 26 ölüm gerçekleşmiştir. Covid-19 kaynaklı tespit edilmiş ölümler 8 bin 62’dir. Daha az veya daha fazla değildir” dedi.

Koca, yolun en güç kısmının aşıldığına inandığını söylerek “Son üç hafta içinde yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Yüksek artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde başarı sağladık. Bir haftayı İstanbul’a ayırdık. Toplam 23 ilimizin sağlık altyapısını, yürütülen faaliyetleri masaya yatırma fırsatı bulduk. Ankara’da hasta sayısı son iki hafta içinde yarı yarıya azaldı” diye konuştu.

Bakanın verdiği bilgiler şöyle: