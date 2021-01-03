Koca tüm sağlıkçılara yıpranma payı için ‘umut’ verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan’ın, ‘yıpranma payının tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde revize edilmesine ilişkin’ önergesine, bu yönde bir revizyon yapılabileceğinin sinyali olarak nitelendirilebilecek yanıt verdi.

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Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre 2018’de yapılan düzenlemeyi anımsatan Koca’nın yanıtı şöyle: “Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınmıştır. Önümüzdeki süreçte bu konunun hükümetimiz tarafından yeniden gözden geçirilerek ihtiyaç duyulan alanlarda istihdam edilen sağlık çalışanlarının fiili hizmet zamlarına ilişkin olarak iyileştirmelerin yapılabileceği düşünülmektedir.”

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Koca’nın yanıtını değerlendiren Sarıaslan şunları söyledi: “Ben de coronayı çok ağır geçirdim. Hastanede de yattım. Oradaki sağlık çalışanları her şeyi hak ediyor. Biz, CHP olarak, ‘Kendilerine bir aylık ikramiye de verelim’ dedik ve bu konuda ısrarcıyız. Yıpranma payı konusunda da gece nöbete kalan çalışandan yemek getiren, onunla ilgilenen hasta bakıcısına kadar herkes bu haktan faydalanmalı.”