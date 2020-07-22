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Yaramazlara biraz batar!

Koca: Toplu bayramlaşma yapılmamalı; kurban kesiminde hijyene dikkat

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgınında vaka sayıları ve Kurban Bayramı’nda alınması gereken tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre, Koca’nın açıklamasından satırbaşları şu şekilde:

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  • Günlük yeni hasta sayılarının tekrar 1000’in altına inmesi, salgınla mücadelede bir avantaj olduğu kadar, motivasyon gücüdür.
  • Her gün, iyileşen hasta sayımız kadar yeni hastamız olmaktadır. Yeni hasta sayılarını azaltmalı, arayı açmalıyız.

‘Açık havada maç izlemek riskli’

  • Bilim Kurulu, ligin son haftalarındaki gösterileri endişe verici bulmuştur. Maçların, açık havada kurulan büyük ekranlardan kalabalıklarca izlenmesi hastalığın yayılma hızını artırabilir.

‘Bayram namazında sosyal mesafe’

  • Bayramda memleketine gidecek olanlar, trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı. Taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir.
  • Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalı, kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene daha fazla dikkat edilmelidir.

‘Toplu bayramlaşma yapılmamalı’

  • Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı, bayramlaşmalar telefonla yapılmalıdır.
  • Özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar, tebrikleri telefonla kabul etmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır.

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