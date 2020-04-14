Türkiye’de, ‘corona’dan ölenlerin sayısı 1403’e yükseldi; 4 bin 62 yeni vaka var

Türkiye’de Covid-19 nedeniyle 24 saatte 107 can kaybı daha oldu. Ölenlerin sayısı 1403’e yükseldi. 4 bin 62 yeni vaka var. Toplam vaka sayısı 65 bin 111.

Son 24 saatte 33 bin 70 kişiye daha test yapıldı. Toplamda 443 bin 626’ya ulaşıldı. Entübe hasta sayısı 1087. 1809 kişinin yoğun bakım ünitelerinde tedavisi sürüyor.

Reklam

Son 24 saatte 842 kişi iyileşti. İyileşenlerin sayısı 4 bin 799’a yükseldi.

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.

Video konferans yöntemiyle yapılan bilim kurulu toplantısının ardından basının karşısına çıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir salgının aşamaları hakkında kesin ifadeler kullanılamayacağını belirterek, “Ancak şu anki veriler Türkiye’nin salgını en az kayıpla atlatacağını gösteriyor” dedi.

Reklam

“Coronaya karşı mücadelemiz birlikteliğimiz olmuştur” diyen Koca, ilk vakanın 10 Mart’ta görüldüğünü anımsattı ve dördüncü haftada virüsün yayılma hızını kontrol altına aldıklarını söyleyip ekledi: “Ölüm artış hızındaki yavaşlama beşinci haftada gerçekleşti. Buna en erken ulaşan ülkeyiz.”

Salgınla ilgili yeni verileri açıklayan bakan, vakaların temas ettiği kişileri takip eden filyasyon (bulaş zincirini bulma) çalışmasına geniş yer ayırdığı açıklamalarından satır başları şöyle:

*Filyasyon yöntemiyle teması olanlara ulaşılıyor. Bugüne kadar temas zincirindeki 261 bin 989 kişi tespit edildi. Bunların yaklaşık yüzde 96’sına ulaşarak takip yapılmıştır. Bugüne kadar filyasyon yönetmiyle 251 bin 28 kişiyi takip ettik.

*Filyasyon ekipleri biri doktor üç kişiden oluşuyor. Filyasyon çalışması 81 ilde yapılıyor. İstanbul’da 1200, Türkiye’de 4 bin 600 filyasyon ekibi var. Filyasyon çalışmalarının çoğu aile hekimleri tarafından yönetiliyor.

*Filyasyon çalışmasında temaslı takibinin en yüksek oranda sonuçlandığı il yüzde 99 ile Zonguldak, en düşük il ise yüzde 92 ile Şanlıurfa’dır.

*Aile hekimlerimiz sayesinde mücadelemiz mahalleye, sokağa, apartmana ve eve kadar inmiş bir mücadele.

*Vaka tespitinde, hasta tedavisinde, yoğun bakımda başarılıyız.

*Mücadelede üstün güç biziz. Bizi sonuca götürecek kural açık. Hareketi azalt; izolasyonu artır. Bu kuralı uygularsak özlenen günler yakın.

*Dünyanın hiçbir ülkesinde vaka sayısının artışıyla hastaneye yatışı yapılan, cihaza bağlanan, yoğun bakıma alınan hasta sayısı düşmedi. Türkiye’de ise vaka sayısı artarken hastaneye yatışı yapılan, cihaza bağlanan, yoğun bakıma alınan hasta artış hızında duraklama var.

*Plazma çalışmaları Kızılay odaklı yürüyor ama aferez merkezi bulunan hastanelere de yetki verdik. İyileşen vakalar artıyor (Aferez: kanın gerekli bölümünün alınması işlemi). Bu, plazmayla tedavi edeceğimiz hasta sayısının artacağı anlamına geliyor.

*Bu dönemde bir haftada görülen en yüksek vaka sayısı dönemine ulaştık. Farklı bir dalgalanma olmazsa önümüzdeki bir-iki hafta içinde pik seviyesini yakalayacağımızı bekliyorum. Sonra da plato (yatay seyir) dönemine girilmesini bekliyoruz.

*Virüs izole edildi. Mutasyona uğrayıp uğramadığını önümüzdeki süreçte anlayacağız.

*Maskelerin eczanelerden tedariki için 20 milyona yakın kişiye mesaj yollandı. Perşembeye kadar 39 milyon kişiye mesaj gitmiş olacak.

*(Suriyelilere ilişkin soruya yanıt olarak) Toplu halde yaşanan yerlerde önlemleri artırdık. Şimdilik bir tehlike ya da bir tehdit yok.

*(Bilim Kurulu üyesi Alpay Azap’ın, “Toplumun yüzde 60’ı hastalanana kadar bu hastalıkla uğraşmak zorundayız” demesiyle ilgili olarak) Bu bilimsel bir bakış açısı. Avrupa’daki örnekler gibi olmamak için elimizden geleni yapıyoruz.

*(“Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonraki tabloyu görünce süreci kontrol altında tuttuğunuzu düşünüyor musunuz” sorusuna karşılık) Karar hükümetin, benim farklı bir şey söylemem gerekmiyor.

*(İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla tartıştığı, istifayı bile düşündüğüne dair iddiayla ilgili olarak) İddia, kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Biz salgınla mücadeleye kendimizi adamış durumdayız. Başka bir gündemimiz olmadı; olamaz.