Koca: Sinovac aşısında üçüncü fazda kayda değer yan etki görülmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mevcut verilere dayalı olarak, Çin’de geliştirilen ‘corona’ aşısının güvenirliği konusunda elde edilen bilgilerin yanında, Türkiye’de de yürütülen üçüncü faz çalışmalarında kayda değer bir yan etkinin görülmediğinin ifade edildiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktardığına göre, Bakan Koca video konferans yöntemiyle yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklamasında öncelikle aşı konusundaki gelişmelerin değerlendirildiğini aktardı.

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Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: “Yapılan sözleşmeye bağlı olarak Türkiye’ye ilk partisinin gelmesi beklenen inaktif aşının gelişinden itibaren yürütülecek strateji üzerinde görüşmeler yapılmıştır. Temin edilecek aşı miktarının artırılması ve alternatif aşı teminine ilişkin çalışmalar ve görüşmeler hakkında bilgi paylaşılmıştır. Bu arada umut vadeden yerli aşı çalışmalarımızın orta ve uzun vadede sorunun çözümünde rol alacağı belirtilmiştir. Halihazırda bir inaktif aşımızın Faz I klinik çalışmasında sona gelinmiş ve Faz II çalışmalarına hazırlanılmaktadır. Eş zamanlı olarak iki inaktif ve iki adenövirus temelli aşı ile bir virüse benzer parçacık aşısı da Faz I aşamasına gelmiş ve gerekli incelemelerden sonra ilk araştırma ürünleri üretilerek devreye alınacaktır.”

Öncelikle erken dönemde yapılacak olan aşılamaya odaklanmanın önemi dile getirildiğini belirten Koca şöyle devam etti: “Ülkemizde bir inaktif (sinovac) bir de mRNA (pfizer) aşının Faz III çalışmaları sürmektedir. Bir adenövirüs (sputnik V) aşısının da Faz III öncesi kronik toksisite çalışmaları yürütülmektedir. Bu aşının da en kısa sürede Faz III çalışmasının başlaması beklenmektedir. Mevcut verilere dayalı olarak inaktif aşının güvenirliği konusunda elde edilen bilgilerin yanında, ülkemizde de yürütülen Faz III çalışmalarında kayda değer bir yan etkinin görülmediği ifade edilmiştir.”

‘Türkiye’de kızamıkçık da tamamen yok edildi’

Bakan Koca, “Covid-19 aşısının ve aşı yapabilme yeteneğinin gündemin en üst noktasına oturduğu bugünde, Dünya Sağlık Örgütü, verdiği müjde ile azmimizi bir kat daha artırmıştır. Bu gelişme, polio ve tetanozdan sonra kızamıkçığın da tamamen yok (elimine) edildiği bir ülke konumuna gelmemizdir” bilgisini paylaştı.

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Salgın mücadelesi ile yoğun çaba içinde olunan 16 Aralık tarihinin, ülkenin bağışıklama başarısı açısından çok önemli bir gün olduğunu belirten Koca şunları söyledi:, “DSÖ Avrupa Bölgesi’nin resmi kurulu olan Bölgesel Doğrulama Komitesi tarafından 2017-2019 yılları arasında kızamıkçık virüsü dolaşımının üç yıl art arda kesilmesi nedeniyle Türkiye’de kızamıkçığın tamamen yok edilmiş olduğu beyan edilmiş, bu nedenle kutladıklarını ve ilgili sertifikanın önümüzdeki haftalarda gönderileceği ifade edilmiştir“.

Bakan Koca, şunları kaydetti: “Toplum olarak önemli bir aşı kültürüne sahibiz. Çocukluk çağı aşılarında en fazla antijenle en yaygın aşılama yapan ve yüksek başarı elde eden ülkelerin başında geliyoruz. Aşı kayıt sistemi ve online takip edilen soğuk zincir lojistiği ile desteklenen güçlü bir birinci basamak sağlık ağı yanında, yıllardır bu konuda emek veren sağlık personelimizin ısrarlı çabaları ve fedakarlığı bu başarının esas sahipleridir. Covid-19 aşı kampanyasında bu başarı hikayesi, yol gösterecektir. Bu sefer başta Aile Sağlığı Merkezlerimizde olmak üzere üniversite, kamu ve özel sağlık kuruluşlarımız ve bütün vatandaşlarımızla birlikte dünyaya örnek olacak bir aşılama kampanyası yapacağımıza inanıyoruz.”