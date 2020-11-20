Koca sınırlamaları hatırlattı: Yarın başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden, sokağa çıkma yasaklarına değindi.
Koca, hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasının, cumartesi saat 20.00’den pazar saat 10.00’da, pazar günü ise akşam saat 20.00’den pazartesi saat 05.00’e kadar uygulanacağını hatırlattı.
Sınırlamanın yarın başlayacağını kaydeden Koca, şu ifadeleri kullandı: “HAFTA SONU sokağa çıkma sınırlaması yarın başlıyor. Cumartesi saat 20.00’den pazar sabah 10.00’a kadar. Pazar günü ise akşam 20.00’den pazartesi sabah 05.00’e kadar. Zorunlu tedbirlere gönüllü tedbirlerle destek olmanızı bekliyoruz. Kendinize ek kısıtlar koyarsanız, seviniriz.”