Koca: Sekiz haftalık mücadele sonrasında riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin, virüsle mücadelede sekiz hafta içinde önemli yol katettiğinin altını çizerek, “Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz sekiz haftadan sonra riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir” dedi.

Fotoğraf: DHA

Saat 15:00’te başlayan bilim kurulu toplantısının ardından 18:00’de basın toplantısı düzenleyen Koca şunları söyledi: “Türkiyemizin biricik insanı, sekiz haftalık corona virüsü mücadelesinde dünyanın sana hayranlık duyduğunu bilmelisin. Uluslararası kanallar başarıyı ekranlarına taşıyor. Dünyanın imrendiği başarının kahramanlarını görmek için gözünüzü başka yere çevirmeyin. Başarının sahibi sizlersiniz. Sorumluluğunu tek tek yerine getiren 83 milyondur. Bazı kısıtlamlar hayat korudu. Esnek davranılsa sonuç alınamazdı. Örnek olduğumuz dünyaya ders olmalayım.”

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Virüsün, Türkiye’de, ilk vakanın kayda geçtiği 10 Mart’ın üzerinden geçen sekiz hafta içinde ekonomisi güçlü ülkelerde toplumsal hayatı dize getirdiğini söyleyen Koca, “Böylesi bir mücadede sekiz hafta uzun süre değil. Ortada büyük bir risk varken kısa bir süredir” dedi.

Virüsün, 2’nci Dünya Savaşı’nın tüm dünyanın meselesi olan ilk olay, tüm kıtalara yayılan ilk salgın olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanı, Türkiye’de dünkü tablonun çok olumlu olduğunu belirterek, 141 bini aşkın hastadan 99 binin üzerinde kişinin sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

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*Testlere oranla vaka sayısı düşüyor.

*Stratejimiz genel tarama yerine filyasyonun tercih edilmesiydi. Başarılı oldu. Yayılımı takiple engelledik.

*Şu anki şartlarda salgın kontrol altında. Bir hafta öncesinden çok daha iyi durumdayız ama o gün söylediklerimi tekrar ediyorum. Virüse fırsat tanırsak bir ay öncesinde dönmek ihtimal dahilindedir.

*Tedbir zorunludur çünkü tehdit devam etmektedir.

* Kuralları askıya alarak AVM kuyruğuna, pazar kalabalığına girmek risktir. Bir çilolatayla rejim bozmaya benzemez.

*Maskeyi yarı açık şekilde kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz.

*Yeni hayatımızda AVM kuyrukları, stadyum kalabalıklar, tam kapasite çalışan asansörler, üç kişinin yan yana oturduğu koltuklar olmamalı.

*Salgını yeneceğiz. Kontrollü sosyal hayat bir süreliğine yaşam biçimimiz olacak. Bu hayat, toplumun iki tarafına sorumluluk yüklüyor. Bir tarafta sizler varsınız. Maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeliziniz. Maske tek başına koruyucu değildir.

*Bu tedbirlere uymayanları uyaralım buna hakkımız var.

*Bu günlerde dikkatli davranmazsak geride bıraktığımız sekiz haftanın önemi kalmaz. Hayatımızı mümkün olduğu kadar evde geçirmeye çalışmayalım.

*Tedbiri elden bırakmazsak güzel günler göreceğiz. Güneşli günler.

*İkinci dalga ihtimaliyle ilgili soruya yanıt olarak… 83 milyonun gösterdiği hassasiyeti göstermeye devam etmesini istiyoruz. Burada anahtar kelimler maske ve sosyal mesafe. Maske tek başına yeterli değil. Birbirimize hatırlatmalıyız. Tedbirlere uyma noktasında gayret içinde olursak yeni bir salgının, ikinci dalganın olma durumunu önlemiş oluruz.

Taranacak 150 bin kişi belirlendi

*Bağışıklık için 150 bin kişiyi tarayacağımızı söylemiştik. Test yapılacak kişiler belirlendi. Muhtemelen önümüzdeki hafta başlayacak.

*Aile sağlığı merkezlerinin çok ciddi katkıları oldu. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Kendilerine üç aylık ek ödeme yapılması yönünde çalışma var.

*Üniversite sınavıyla ilgili soruya yanıt olarak… dijital ortamda yapılması için karar alındı.

*Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması getirilip getirilmeyeceğine dair soruya yanıt olarak… Bilim kurulu toplantısının gündemine gelmedi. Önümüzdeki hafta gerekirse gündeme alırız. Bunu salgının seyri belirler. Bu, hükümetin kararı olacaktır.

*CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun pandemi hastanelerinin israf olduğuna dair eleştirisinin anımsatılması üzerine… Daha önce de söyledim. Biz bu hastaneleri yüzde yüz dolu olduğu için inşa etmiyoruz. Çok amaçlı hastane bunlar. Sadece salgın dönemi hastanesi gibi düşünmüyoruz. Deprem ve başka afetlerde ve sağlık turizmi için de kullanabiliriz. İsraf değil zenginliktir.

R0 değerinde 5’leri gördük ama şimdi 1.56 civarında

*Camilerin ne zaman açılacağına dair soruya yanıt olarak… Bilim kurulunda gündeme alımadı. Önümüzdeki günlerde alınabilir, bakanlar kurulunun gündemine alınabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız açıklar.

*R0 başka deyişle bir kişinin virüsü kaç kişiye bulaştırdığına ilişkin soruya yanıt olarak…Beşleri gördük ama şimdi 1.56 civarında.