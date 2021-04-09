Salgındaki yeni piki Koca da kestiremiyor: Aşı hesabı şaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki kaça varacağını kestirmenin zor olduğunu belirtirken, “Aşı hesabı şaştı” dedi.

Fotoğraf: AA

Türkiye 1 Mart’ta 9 bin 891 olan vaka sayısı, 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ sürecinin başlamasıyla dün 56 bine kadar çıktı. Bu, Türkiye’de salgın boyunca bir günde kayda geçen en yüksek vaka sayısı.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri de Ramazan ayında yeni tedbirlerin gündeme gelebileceğini dillendirmeye başladı.

Daha önceki karara göre, Ramazan ayı boyunca tüm yurtta kafe ve restoranlar paket servis usulü çalışacak, mekanda oturmak yasak olacak. Hafta içi belirli saatten sonra ve hafta sonu tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Hürriyet’ten Ahmet Hakan’a konuşan Koca, “Vaka sayılarında ciddi artış var. Bunda mutasyon tabii ki etkili ama sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef” dedi.

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Bakan çözümü şöyle anlattı: “Çözüm, aşıyı olabildiğince hızlandırmak… Beraberinde de hareketliliği azaltmak… ‘Önce tedbir, sonra aşı’ ya da ‘önce aşı, sonra tedbir’ değil. İkisini bir arada yapmamız gerekiyor. Bundan başka çözüm yolu yok.”

Ramazan

Koca şöyle devam etti: “Bugüne kadar yaşadığımız piklerde bir noktadan sonra durduğunu biliyoruz. Bu da aynı şekilde olacak. Ama bu nereye kadar çıkabilir? Onun için bir şey demem zor. Fakat önümüzdeki Ramazan ayıyla birlikte hareketlilik azalırsa pik noktasından aşağı doğru inişi bekliyoruz.”

Bakan pazartesi bilim kurulu, salı günü de bakanlar kurulu toplantısı olduğunu hatırlatıp yeni kararlara yönelik bir şey söylemedi.

Aşı nerede?

Koca, “Aşıda son durum ne” sorusunu ise şöyle cevapladı:

“Aşı konusu, sadece bizde değil tüm dünyada sorun. Yapılan bütün hesaplar, tüm dünyada şaştı. Müthiş bir aşı savaşı var. Sözleşmelere uyulmuyor. Ama biz ısrarla takipteyiz.”

Peşini bırakmıyoruz

“Biz peşini bırakmıyoruz. Her türlü girişimi yapıyoruz. Sinovac, her türlü olumsuz şartlara rağmen yine gelecek. Bu ay da gelmiş olacak, gelecek ay da gelmiş olacak. BioNTech’ten 4.5 milyon doz geldi, biliyorsunuz. Uğur Hoca’yla dün görüştüm, yakın takipteyim. Haziran ayı dahil olmak üzere bu sayı da artacak. BioNTech’in miktar olarak artacağı kesin.”

Rus aşısı

“Üçüncü alternatif Sputnik. Dün Rusya sağlık bakanıyla görüştüm. Gelecek hafta ekiplerle bir araya geleceğiz. Toksikolojisi eksikti, biz başlattık. Ara sonuçlar iyi çıktı, onu devam ettiriyoruz. Haftaya tekrar görüşeceğiz.”

En geç haziran sonu

“Benim temel hedefim şu: Mayıs, en geç haziran sonu 40 yaş üstünün aşılanmasını tamamlamak. İkinci hedefimiz ise şu: Temmuza kadar 20 yaş üstünü aşılamak. Bütün uğraşımız bu iki temel hedefi yakalamak için. Buna çabalıyoruz.”