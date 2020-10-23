Koca: Salgın Anadolu’da ikinci zirve döneminde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘corona’ salgınının Anadolu’da ikinci zirve döneminde olduğunu söyledi, aralık ayında 5 milyon aşılanma yapılabileceğini ifade etti.

Fotoğraf: Reuters

Bursa Şehir Hastanesi’nde kameraların karşısına geçen Koca, riskli bir tırmanışla karşı karşıya olunduğunu açıkladı.

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Kca, ilk pikin büyük illerde 14 Nisan’da, ikinci zirvenin eylülde yaşandığını belirterek; “Ekimin ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha ciddi sınavdayız. Virüsün bulaştığı kişilerin büyük kısmında belirti görünmemesi sevindiricidir. Salgın bize şunu öğretti virüsün yayılması daha fazla sayıda insanın hasta olması, hayatını kaybetmesi değil tüm hayatın sekteye uğramasadır” dedi.

‘Bursa’da bir ayda vaka sayısı üç kat arttı’

Bursa’da bir ay öncesine göre günlük vaka sayısının üç kat arttığını söyleyen Koca şöylee devam etti: “Bilecik’te vaka sayımız iki kat arttı. Balıkesir, Yalova ve Çanakkale’de ise yüzde 50 oranında vaka artışı görüyoruz. Yatak kapasitelerimiz, Bursa’da 198 yatak ilave ediyoruz, doluluk oranımız yüzde 60, yoğun bakım yüzde 75. Balıkesir ilimizde 48 yatak daha arttırılma planları yaptık. Balıkesir’de yoğun bakım yüzde 61. Bilecik’te yatak doluluk oranımız yüzde 36, yoğun bakım yüzde 42. Çanakkale’de 39 yatak daha ekliyoruz. Yatak doluluk yüzde 34, yoğun bakım yüzde 48.”

Bursa’nın salgın boyunca gördüğü en riskli dönemi yaşadığını ve 463 olan filyasyon ekip sayısının 700’e çıkacağını söyleyen Koca, “Balıkesir’de 203 filyasyon ekibimiz sahada. Çanakkale’de ekip sayısını 97’ye çıkarıyoruz” diye konuştu.

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Koca, Bursa Devlet Hastanesi’nin sağlık hizmet sunumuna devam etmesini sağlayacaklarını belirterek, “Birçok şehir hastanemizin açıldığı illerde olduğu gibi hizmet sunmaya devam edeceğiz. Bursalı hemşehrilerimizin hastaneye ulaşımı kolaylaştırılmak üzere metro ihalesi yapılacak” dedi.

‘Bir yıl sonrasının aşısını şimdiden sipariş etmeye çalışıyoruz’

Koca, grip aşısıylailgili şu ifadeleri kullandı: “Grip aşısıyla ilgili bildiğiniz gibi bir yıl sonrasının aşısı erken dönemde bir yıl önceden, şimdiden sipariş etmeye çalışıyoruz. Bu yıl aşının siparişi geçen yıllara dayanır. Her yıl ortalama 1 milyon 350 bin dozdu. Dünyada grip aşısının arzı toplamda yüzde 20 oranında arttı. Pandemiyle birlikte grip aşısının önemi daha da artmış oldu. Özellikle bu dönemde grip aşısının herkese yapılabilmesi gerektiği kanaati giderek yaygınlık kazanıyor. Böyle bir durum söz konusu değil, olamaz.”

İlk 400 bin aşının eczanelere verildiğini söyleyen Koca, “Grip aşılarını daha da arttırmak için yoğun gayret içindeyiz. Bu sayının 2.4 milyona çıktığını söyleyebilirim. Bunu 3 milyona çıkarmak konusunda yoğun çaba içinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Geçen yıla göre en az iki kat artmış olacak” dedi.

Koca, grip aşısını özellikle riskli olan kişilere yapmak gerektiğini ifade ederek, “Bununla ilgili Bilim Kurulumuz çalışma yaptı. Kimlere öncelikle yapılması gerektiğini belirlemiş oldu. Özellikle riskli gebelere, 36 haftadan sonra olan gebelere, doğumdan sonra ilk iki hafta içinde olanlara, 65 yaş üzerindeki kronik hastalığı olanlara, 5 yaş altı kronik hastalığı olan çocuklara, 5-65 yaş arası iki kronik hastalığı olan kişilere, sağlık çalışanlarımıza, organ nakli olan kişilere olmak üzere ilk planda bunun dağıtımını hedefleyerek planladık” diye konuştu.

‘Aralık ayında 5 milyon aşılama yapabiliriz’

Feizer’in ve Çin snovak aşısının aralık ayında beklenti doğrultusunda bağışıklık düzeyini geliştirdiğine kanaat getirilirse, bu aşılardan birini Türkiye’de uygulamayı düşündüklerini söyleyen Koca, “Muhtemelen aralık ayında 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz. Ocak ve şubat içinde devam etmiş olur” dedi.

Koca şöyle devam etti: “Bizim yerli aşımız 16 çalışma devam ediyor. Sadece 1 tip değil hem Feizer benzeri hem Adeno dediğimiz rekonbinand aşılar hem virülansı azaltılmış aşılar olmak üzere. Bu çerçevede de gelecek hafta sonunda inaktif olan bir aşımızın stebilizasyon çalışmaları bitmiş oluyor. Yaklaşık 10 günden sonra bu arada seçilmiş olan kişileri, onların tetkikleriyle birlikte, beş günlük karantina olacak ondan sonra faz1 çalışmasını başlatmış olacağız. Sanırım mart ve nisan gibi bir noktaya gelmiş olur. Aralık-Ocak-Şubat belki yurtdışından uygun gördüğümüz aşıyı uygulayabiliriz. Akabinde yerli aşımızın devreye girebileceğini söylemek istiyorum.”

Koca’nın konuşmasından satırbaşları şöyle: