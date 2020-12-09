Koca: Pozitif vaka sayımız 1.5 milyonu aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından Covid-19 ile ilgili son gelişmelere ilişkin basın açıklaması yaptı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

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*Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir artışla yüzyüze geldik. Havaların soğuması, insanların kapalı alanlarda toplanması bir alevlenme yarattı.

*Ülkemizde bundan önceki zirve olan nisan ayına göre günlük vaka sayısında beş kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır

*Sağlık çalışanlaramızın nasıl bir yükün altına olduğunu görüyorsunuz. Yoğun bakımda çok sayıda hastamız yaşam mücadelesi veriyor. Bazı illerimizde bu daha belirgin. Sınırlı sayıda ilimizde yüksek risk halen devam etmektedir.

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*Hatay, Antalya, Adana, Samsun, Mersin ve Ordu illerinde vaka artışı; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Sivas, Kahramanmaraş, Konya, Gaziantep illerinde vaka düşüşü yaşanıyor.

*Bu ay başından itibaren başlayan tedbirlerin etkisini yakından takip ediyoruz. Henüz daha ilk günlerdeyiz.

* Bugün itibarıyla toplam yapılan test sayısı 20 milyonu buldu. Pozitif vaka sayımız 1,5 milyonu aştı. Bunların 550 bini belirgin hastalık geçirdi. 15 bini aşkın insanımızı kayıp verdik. Hala da kayıp vermeye devam ediyoruz

*Bulunduğumuz ortamların yeterince havalandırılması gerekliliğine dikkat çekiyorum.

*Henüz pandemiden kurtulmanın tedbilerden başka bir yolu yok. Daha etkili bir koruma aracı olduğu bilinen aşı geliştirme çabaları için bizim de içinde bulunduğumuz birçok ülke kaynaklarını seferber etmiş durumdayız.

*Şu anda başarısını kanıtlamış bir aşı yoktur. Ülke olarak ekonomik yükü dikkate alınmaksızın, alternatif aşıları temin etmek için yoğun çaba gösterdik.

*Türkiye’nin standartlarına uygun olabilecek alternatif aşılar için çalışmalara devam ediyoruz.

*Gelecek inaktif aşı, 14-21 gün arayla iki doz halinde uygulanacak.

*Yeni ve daha ucuz bir teknoloji olan ve insanda ilk defa denenen mRNA aşısı için görüşmelerimiz devam ediyor. Sınırlı miktarın üstünde temin garantisi verilememektedir ancak bu konuda görüşmelerimiz ve ısrarımız devam etmektedir.

*Yerli aşı faz-1 çalışmalarını tamamlamak üzere. Çalışmalar olumlu sonuç verirse nisan ayında faz-3 noktasına gelecek.

*Daha önce de belirtiğim gibi gerek bilim insanlarımız gerek bakanlarımız aşının menşei ile değil güvenilirliği ve etkinliği ile ilgileniyor.

*Yerli aşı adaylarımız içinde mRna ve vektör aşılar da bulunuyor. İnaktif aşının uzun dönem güvenilirliği biliniyordur. Bu aşının dağıtılması için altyapımız hazır durumdadır.

*Bilim kurulumuzca çeşitli nüfus grupları arasında riskler göz önüne alınarak belirli aşamalarla aşılamalar yapılacaktır.

*Aşı 14 gün arayla iki doz halinde uygulanacaktır. Aşı, kampanyası kapsamında vatandaşlarımıza bedava verilecektir. Aşılı olan vatandaşlarımız da merkezi bir veri tabanından takip edilecektir.

*Biz inaktif aşıya daha güvendiğimiz için ilk başta ona yöneldik. İstediğimiz kadar aşıyı alamadık. Marttan itibaren istediğimiz kadar isteriz ama biz şubat ayına kadar aşıların teslim edilme çabası içerisindeyiz.

*Türkiye’nin ilk 2-3 ay içerisinde dünyanın birçok ülkesinden daha fazla aşıya sahip olduğunu, bakın görmüş olursunuz.

*100 milyona yakın aşıya ihtiyacımız var.

*AstraZeneca ile irtibat halindeyiz, başarılı olurlarsa siparişi veririz. Rusya’da üretilen aşı da başarılı olursa, onu da temin ederiz.

*Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. Daha çok vatandaşımızı ikna ederek kitlesel aşılamayı yapmayı hedefliyoruz.

*Hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranı İstanbul’da yüzde 68,2, Ankara’da yüzde 73,5, İzmir’de ise yüzde 77,6.

*Aşı, hamileler ve 18 yaş altı için düşünülmüyor.

*Bugüne kadar 120 binden fazla sağlık çalışanı Covid-19’a yakalandı, 216 sağlık çalışanı ise hayatını kaybetti.

*Biz PCR’ı pozitif olan ölümleri bildiriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de biliyor. Her bulaşıcı hastalık Covid değil.