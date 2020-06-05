Koca: Ölümlerin yüzde 93’ü 65 yaş üstü vatandaşlarımız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa Birliği (AB) üyesi 26 ülkenin büyükelçileriyle yaptığı online toplantıda, Türkiye’nin Covid-19 salgınıyla mücadelesini anlattı. Bakan, toplam ölümlerin yüzde 93’ünün 65 yaş üzeri vatandaşlar olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Koca salgın süreciyle ilgili tecrübelerini paylaşmak istediğini belirterek şunları söyledi: “Yeni vaka sayımıza oranla hastaneye yatış gerektiren, yoğun bakımda takip edilen hasta sayımız her geçen gün azalmaktadır. Son bir ayda ölen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 74.6’dır. Günlük 50 binin üzerinde test yapma kapasitesine sahibiz. Şu ana kadar yaptığımız toplam test sayısı ise 2 milyon 209 bin 583’tür.“

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‘Yüzde 7’ye düştü’

Erken tedavi protokolleri sayesinde yatan hastalardaki pnömoni gelişme oranını yüzde 60’tan yüzde 3’e düşürdüklerini açıklayan Koca, bu sayede yoğun bakıma giren hastalarda da vefat oranının yüzde 58’den yüzde 7’ye kadar düştüğünü belirtti.

Koca sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle tüm dünyada yaşlı mortalitesinde çok ciddi sorun yaşanırken, ülkem etkin tedavi yöntemleri ve düşük mortalite oranları ile ön plana çıkmaktadır. Bunda yaşlı nüfusun evlerde sıkı korumaya alınmasının önemi olduğunu düşünüyorum.”

Türkiye’nin tanı kiti ve kişisel koruyucu ekipmanlar başta olmak üzere 102 ülke ve bazı uluslararası kuruluşlar için tıbbi malzeme tedarikine destek verdiğini hatırlatan Koca, kişisel koruyucu ekipmana ilaveten solunum cihazı üretildiğini de vurguladı. Koca “Bu cihazlarından bugüne kadar 4 binin üzerinde ihraç ettik” dedi.

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’10 günde 1000’den fazla hasta geldi’

“Bugüne kadarki yaşadığı her krizden güçlenerek çıkmasını bilen AB’nin örnek bir dayanışma ile bu krizden de güçlenerek çıkacağına inanıyorum” diyen Koca, kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye’ye 10 gün içinde 1000’den fazla uluslararası hasta geldiğini belirtti.