Koca: Vakalar Türkiye geneline yayılmış durumda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkçı kadrosuna 32 bin yeni takviye yapılacağını, personelin ek ödemelerinin iyileştirileceğini ve herhangi bir ekipman eksiği çekilmediğini söyledi.

Vakaları açıklamaya başladığından beri kent ya da bölge ismi vermemeye özen gösteren bakan, ilk defa tüm Türkiye genelinde vakalar olduğunu açıkladı.

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İlk vakalar ve ölüm duyurusu sonrasında, ‘corona’ konulu açıklamalarını Twitter hesabından yapan Koca, bilim kurulu üyeleriyle toplantı yaptıktan sonra saat 19:20’de basın mensuplarının karşısına çıktı.

Virüsün ortaya çıkışının üzerinden 104 gün geçtiğini söyleyen bakan, “Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık” dedi.

Sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür eden Koca, “Sağlık personelimizin ek ödemelerinin üç aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını ifade etmek istiyorum” dedi.

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Ölümlerde sadece yaşın etken olmadığını, kronik hastalık gibi bir alt hastalığın olduğunu, hayatını kaybeden 30 kişinin de direncinin zayıf olduğunu vurgulayan Koca şunları söyledi: “Büyüklerimizdden bana kulak vermelerini rica ediyorum. Sizin öğütlerinize ihtiyacımız var. Bunu hastalanırsanız yapamazsınız. Sadece çocuklarınızın değil tüm toplumun hassasiyeti var. Lütfen bu sefer de siz bizim tavsiyemizi dinleyin. Evden çıkmama kuralına lütfen uyun.”

Bakan, sokağa çıkılmaması uyarısını yineleyip “Unutmayalım hayat eve sığar” dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Koca, iyileşen vakalar olduğunu, önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı bilgi paylaşacağını ifade etti.

‘Ölenler arasında 60 yaşın altında iki kişi var’

Koca, hayatını kaybeden 30 hastadan sadece ikisinin 60 yaşın altında, en yaşlı hastanın ise 91 yaşında olduğunun altını çizdi.

‘Pozitif çıkan sağlık personeli var’

Bakan, sağlık personeli arasında da testi pozitif çıkanlar bulunduğunu belirtti.

‘Çin’de olumlu sonuç veren özel bir ilacı getirttik’

Çin’de olumlu sonuçlar vermiş özel bir ilacın Türkiye’ye getirildiğini söyleyen Koca, bu sabah itibariyle yoğun bakımdaki hastalara verilmeye başladığını açıkladı.

“Herkes kendi OHAL’ini ilan etsin, ille de devletin ilan etmesi gerekmiyor” diyen bakan, aralarında Hacettepe, Erciyes, Ankara’nın olduğu altı üniversiteye aşı çalışmaları için çağrı yapıldığını da anlattı.

‘Perşembeye kadar 300 bin hızlı tarama kiti olacak’

Bugün Çin’den 50 bin hızlı tarama kiti geldiğini belirten Koca, perşembe gününe kadar sayının 300 bine ulaşacağını, Çin’le 1 milyon kit için anlaştıklarını ve zamanla 10-15 bin kişiye test yapılacağını söyledi. Bakan, testlerden ücret alınmadığının alınmasına izin olmadığının altını çizdi.

Solunum cihazı üretilecek

Koca, yerli bir, hatta iki firmanın solunum cihazı üretmine başlayacağını, alım garantisi verileceğini, ancak ilk etapta yurt dışından bir şirketle 5 bin solunum cihazı için anlaşıldığını belirtti.

Okullar çarşamba günü konuşalacak

Bakan, Milli Eğitim Bakanı’nın da katılımıyla okullarla ilgili kararın çarşamba günü Bilim Kurulu’nda ele alınacağını söyledi.

‘Van’da sayısı 10’u geçmeyen vaka var’

Koca, İran’da vaka görüldükten sonra sınır kapatılsa da kaçak geçişlerin olduğunun iddia edildiği anımsatılarak hangi bölge ve illerde vaka olduğuna dair soruyu, “Ülkenin genelinde vakalarımız var. Van’da vakalarımız var ama 10’un üzerinde değil. Temaslının temaslısı vakalarda artış var” diye yanıtladı.

KHK’lının görüşüne ve önerisine de açıklarmış

Bakan, KHK’yla görevden uzaklaştırılan sağlık personeli ve bilim insanlarının görüşünün alınıp alınmadığına dair bir soruyu ise herkesin görüşü ve önerisine açık olduklarını söyleyerek yanıt verdi.

Koca, istifa haberleriyle ilgili bi soru üzerine “Özel sektörden istifaları takip ediyoruz. Bununla ilgili bir çalışma içindeyiz. Bu dönemde kimsenin sahadan çekilmesine izin vermeyiz” dedi.

