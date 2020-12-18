Koca: İstanbul’da pozitif vaka sayısında yüzde 20 azalma var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da pozitif vaka sayısında yüzde 20 azalma olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Twitter paylaşımında, il sağlık yöneticileri ve hastane başhekimleri ile İstanbul’daki rutin değerlendirmelerini yaptıklarını belirten Koca, bu azalışın hastanelere de yansıdığını vurgulayarak şunları aktardı: “Polikliniklerde yaklaşık %30, hastaneye yatışlarda %15, yoğun bakımda ise yüzde %10 azalma oldu. Yatak doluluk oranı %55, yoğun bakım doluluk oranı %65. 658’den 1934’e çıkarılan filyasyon ekiplerimiz yaygın temaslı taraması yapıyor.

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Birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim.”