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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Koca: İstanbul’da mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı” dedi.

Fotoğraf: AA

Türkiye 1 Mart’ta 9 bin 891 olan vaka sayısı, 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ sürecinin başlamasıyla bugün 56 bine kadar çıktı.

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Bakan Koca, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz.”

Vakaların yüzde 85’i varyant

Koca, başka bir paylaşımında ise tespit edilen vakaların yüzde 85’ini ‘çeşitli varyantların oluşturduğunu’ aktardı ve şöyle devam etti: “Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli.”

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