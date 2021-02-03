Koca: İki kişide Güney Afrika, bir kişide Brezilya varyantıyla karşılaşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ülkemizde İngiltere mutasyonları dışında, iki vatandaşımızda Güney Afrika varyantı, bir vatandaşımızda da Brezilya varyantıyla karşılaşıldı” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Koca bilim kurulu toplantısı sonrası Twitter’dan şöyle yazdı: “Aşılama çalışmalarını ve hastalığın seyrini gözden geçirdik. Mutasyonlar ve vakaların yeniden artış trendine karşı dikkat edilecek hususlar gündemdeydi.”

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Sağlık bakanı başka bir paylaşımında ise ‘Türkiye’deki Britanya mutasyonunun 196’ya çıktığını’ belirtti ve şunları aktardı: “Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Koca’nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü ve aşama aşama ikinci gruba dahil vatandaşlar aşılanacak.

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*Yurt içinde kitlesel harekete yol açacak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü düzenlemeden kaçınmak zorundayız.

*Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe de sebep olabileceği unutulmamalıdır.

*(Yüz yüze eğitime geçiş) Artan hareketlilikle birlikte doğacak muhtemel risklere karşı sıkı bir takip yapılacaktır.

Ne olmuştu?

Britanya Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz ay, ülkedeki vaka artışının sebebinin, normalden yüzde 70 daha hızlı yayılan bir virüs mutasyonundan kaynaklandığını açıklamıştı.

Britanya’dan sonra Güney Afrika Cumhuriyeti, Brezilya, Danimarka gibi ülkelerde de farklı mutasyonların görüldüğü bildirilmişti.

Türkiye şu ana kadar mutasyonlu virüs sebebiyle Britanya, Danimarka ve Güney Afrika ve Brezilya’dan gelen uçuşları durdurma kararı aldı.

Koca, Britanya’da ortaya çıkan mutasyonun ilk olarak 1 Ocak 2021 günü Türkiye’de tespit edildiğini duyurmuştu.