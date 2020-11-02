Koca: Elif’in bilinci açık, kırığı yok, İdil’in hayati fonksiyonları yerinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde 65 saat sonra enkazdan çıkarılan üç yaşındaki Elif Perinçek ile 58 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin’in sağlıklarının iyi olduğunu ve tedavilerine devam edildiğini duyurdu.

Fotoğraf: İBB

Cuma günü saat 14:51’de, AFAD’a göre 6.6, Kandilli’ye göre 6.9 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı’ndan, Seher Dereli Perinçek, ikiz kızları Ezel ve Elzem Perinçek (10) ile oğlu Umut Perinçek (7), cumartesi günü çıkarılmıştı.

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Anne Perinçek ve kızları hastanede tedavi altına alınmış, Umut Perinçek hayatını kaybetmişti. Perinçek’in üç yaşındaki kızı minik Elif ise bu sabah saatlerinde kurtarılmış ve ‘mucizenin adı’ olmuştu.

Emrah Apartmanı’ndan çıkarılan İdil Şirin ise ona ulaşan itfaiyeciye, “İtfaiye amca kardeşimden ses alamıyorum öldü” demiş, onun kurtuluşu umut olurken sekiz yaşındaki İpek’in yanından otururken hayatını kaybetmiş olması herkesi derinden üzmüştü.

Kurtarma ekiplerine teşekkür eden sağlık bakanı şunları yazdı: “İdil kızımızın ardından 65 saat sonra aramıza dönen üç yaşındaki Elif kızımız da hayata yeniden, ‘Merhaba’ dedi. Yaşamdan yana olan umut ve mücadelemize güç kattınız. Ekiplerimize minnettarız.”

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Koca, Elif’in sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi.”

Fotoğraf: AA

Koca, İdil Şirin’in sağlık durumuna ilişkin ise şu paylaşımı yaptı: “Bilinci açık, hayati fonksiyonları yerinde, böbrek fonksiyonları normal. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. Tetkikinde omurgasında kırık görülmedi.”