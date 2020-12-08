Koca, dört ilin yatak ve yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir, Adana, Mersin ve Hatay’ın yatak ve yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Koca, Twitter paylaşımında, söz konusu illerin valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile görüştüğünü, bu illerde sabit vaka artışı olduğunu ve ağır hasta yükünün arttığını aktardı.

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Sağlık bakanı şu ifadeleri kullandı: “Sırasıyla Hatay, Mersin, Adana ve İzmir’de risk devam ediyor.

İzmir’de yatak doluluk oranı %59, yoğun bakım doluluk oranı %83. Adana’da yatak doluluk oranı %62, yoğun bakım doluluk oranı %81. Mersin’de yatak doluluk oranı %58, yoğun bakım doluluk oranı %84. Hatay’da yatak doluluk oranı %64, yoğun bakım doluluk oranı %89.

Yerel ilave tedbirler hızlı ve zamanında devreye girince sonuç almak daha kolay. Sorumluluk hepimizin. Ara vermeden mücadeleye devam edelim; birlikte kazanacağız.”

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