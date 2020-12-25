Koca, dört ilin yatak ve yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Ankara, Hatay ve Adana’nın yatak ve yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Koca, Twitter paylaşımında söz konusu illerin valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile görüştüğünü aktardı ve “Vaka sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici. Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

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Sağlık bakanının, illerin yatak doluluk ve yoğun bakım doluluk oranlarına ilişkin açıklaması ise şöyle: “Bursa: Yatak doluluk oranı %52’ye, yoğun bakım doluluk oranı %70’e düştü. Ankara: Yatak doluluk oranı %52’ye, yoğun bakım doluluk oranı %65’e düştü.

Hatay: Yatak doluluk oranı %54’e düşmesine rağmen yoğun bakım doluluk oranı halen %86. Adana: Yatak doluluk oranı %62’ye gerilemiş olmasına rağmen yoğun bakım doluluğu halen %78.”