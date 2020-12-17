Koca, dört ilin güncel ‘corona’ durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay, Adana, Samsun ve İzmir’in son günlük vaka sayıları, hastane ve yoğun bakım doluluk oranları ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Fotoğraf: DHA

Fahrettin Koca, söz konusu illerin valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile görüştüğünü belirten Twitter paylaşımında şunları kaydetti: Hatay’da son hafta içerisinde günlük vaka sayısı düşüşe geçti. Hastane yükümüz devam ediyor. Yatak doluluk oranı %63, yoğun bakım doluluk oranı %85. Erişkin yoğun bakım yatak sayısınız son 10 gün içinde 301’den 429’a çıkardık.

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Önümüzdeki hafta içinde 35 yoğun bakım yatağı daha ilave edeceğiz. Sahada her biri 3 kişiden oluşan 363 filyasyon ekibimiz gecegündüz görev yapıyor.”

Adana ve Samsun’da son bir hafta içinde vaka sayısında yüzde 20 azalma olduğunu vurgulayan Koca, yoğun bakım yükünün hala devam ettiğini kaydetti.

Sağlık bakanı, bu şehirlerin verilerini şöyle aktardı: “Adana’da hastane doluluk oranı %65, yoğun bakım doluluk oranı %80. Filyasyon ekip sayısı 515’e çıktı.

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Samsun’da hastane doluluk oranı %64, yoğun bakım doluluk oranı %81. Sahada 347 filyasyon ekibimiz görev başında.”

İzmir’de, son bir hafta içinde günlük vaka sayısında yüzde 35 düşüş olduğunu aktaran Koca, hastane doluluk oranını yüzde 58, yoğun bakım doluluk oranını yüzde 78, aktif görev yapan filyasyon ekibi sayısını da 797 olarak kaydetti.