Koca: Dört ilde vaka sayılarında düşüş yaşanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Gaziantep, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Denizli’de vaka sayılarında düşüş yaşandığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Koca, Twitter paylaşımında, söz konusu illerin valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile görüştüğünü belirterek şunları söyledi: “Gaziantep’te günlük vaka sayısı %35, Şanlıurfa’da %30, Tekirdağ’da %20, Denizli’de %25 oranında düştü. Filyasyon ekiplerimiz sahada yoğun takip yapıyor. Hastane ve yoğun bakımlarda yükümüz henüz devam ediyor.

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Yerel ilave tedbirleri daha hızlı ve daha kararlı uygulandıkça, daha olumlu sonuç almamamız mümkün değil. Ara vermeden mücadeleye devam edelim; birlikte kazanacağız.”