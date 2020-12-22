Koca: Dört ilde vaka sayılarında düşüş var, hastane ve yoğun bakım yükü hala yüksek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir, Trabzon, Samsun ve Hatay’da günlük vaka sayılarında ‘düşüş yaşanmaya başlandığını’ fakat hastane ve yoğun bakım servislerindeki yükün ‘hala yüksek seyrettiğini’ bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Koca, söz konusu illerin valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile görüştüğünü belirten Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “İzmir’de günlük vaka sayısında son bir hafta içinde %30 azaldı. Yatak doluluk oranı %57, yoğun bakım doluluk oranı %77. TRABZON’DA vaka sayıları %25 düştü, yatak doluluğu %52, yoğun bakım doluluğu %72. İzmir ve Trabzon’da tedbirleri sürdürmeliyiz.

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Samsun’da vaka sayısında %35 düşüş oldu. Yatak doluluğu %62, yoğun bakım doluluğu %80. Hatay’da vaka sayısında %40 düşüş gerçekleşti. Yatak doluluğu %85, yoğun bakım doluluğu %77. Samsun ve Hatay’da ağır hasta yükü yüksek. Tedbirlere ısrarla uyalım.”

Fahrettin Koca, daha önceki bir paylaşımında ‘ev içi bulaşma oranlarının yüzde 85’e kadar yükseldiğini’ belirtmişti.