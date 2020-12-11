Koca: Dört ilde vaka düşüşü var, yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli’nde ‘vaka düşüşü yaşandığını fakat yoğun bakımlarda hasta yükünün devam ettiğini’ açıkladı.

Fotoğraf: AA

Twitter’daki paylaşımında, söz konusu illerin valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile görüştüğünü belirten bakan, şunları yazdı: “İstanbul, İzmir ve Kocaeli’de %30, Ankara’da ise %40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor. Yoğun bakım doluluk oranı İstanbul’da %67, İzmir’de %78, Kocaeli ve Ankara’da %72.

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Tedbirlere sıkı uyup elbirliği ile gayret edince, sonuç almak daha kolay. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ara vermeden mücadeleye devam; birlikte kazanacağız.”