Koca: Dört ilde günlük vaka sayıları düşmeye devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ’da günlük vaka sayılarının düşmeye devam ettiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Koca, söz konusu illerin valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile görüştüğünü belirten Twitter paylaşımında, şu verileri paylaştı:

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Bursa

Günlük vaka sayısında son bir hafta içinde yüzde 50 düşüş oldu. Yatak doluluk oranı yüzde 55, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73.

Konya

Vaka düşüşü yüzde 50, yatak doluluğu yüzde 52, yoğun bakım doluluğu yüzde 66.

Kayseri

Vaka düşüşü yüzde 35, yatak doluluğu yüzde 58, yoğun bakım doluluğu yüzde 67.

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Tekirdağ

Vaka düşüşü yüzde 60, yatak doluluğu yüzde 43, yoğun bakım doluluğu yüzde 59.

Koca, ayrıca şunları da aktardı: “Günlük vaka düşüşlerimiz devam ediyor. Bu durum hastane ve yoğun bakım yüklerinde de yansıyor. Önümüzdeki günlerde vefat sayılarına da etkisini görmeyi bekliyoruz. Filyasyan ekiplerimiz temaslı taramasını kesintisiz sürdürüyor.”