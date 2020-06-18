Erdoğan’dan, LGS ve YKS’nin yapıldığı saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı

Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için sokak kısıtlaması kararı çıktı. Sınavın öncesinde ve bittikten sonra sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Aynı kısıtlama bir sonraki hafta düzenlenecek Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) için de geçerli olacak.

Fotoğraf: DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın LGS ve YKS’nin yapıldığı saatlerde sokak kısıtlaması talimatı verdiğini açıkladı.

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Sağlık bakanı, cumartesi günü düzenlenecek LGS ve 27-28 Haziran’da düzenlenecek YKS sırasında kısıtlama geleceğini Twitter hesabından duyurdu: “LGS ve YKS GÜNLERİNDE sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, GÜNÜN GENÇLERE AYRILMASI için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler.”

Birinci oturum saat 09:30’da, ikinci oturum 11:30’da başlayacaktır. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika sürecek.