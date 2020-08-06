Koca: Covid-19 nedeniyle hastaneleri dolu ilimiz, kapasitesi dolu hastanemiz yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir il ya da kapasitesi tamamen dolu bir hastanenin olmadığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Koca Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Covid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur” dedi.

Reklam

Ankara Tabip Odası şehirde ‘corona’ için ayrılan yatakların ve yoğun bakım ünitelerinin tamamen dolduğunu açıklananın aksine her gün yaklaşık vaka geldiğini belirtmişti. Diyarbakır Tabip Odası ise güneydoğu illeri için benzer ifadeleri kullanmıştı.