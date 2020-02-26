Koca: ‘Corona’nın bize de gelme durumu her an olabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de yeni tip corona virüsüne rastlanmadığını ancak bunun, rastlanmayacağı anlamına gelmeyeceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen ve 2500’ün üzerinde insanın ölümüne neden olan corona virüsü, şimdiye dek onlarca ülkede binlerce kişiye bulaştı. Hava ve temas yoluyla bulaşan, zatürreye neden olan virüsün tedavisi bulunamadı. Türkiye’nin çevre ülkelerinde de bu virüse rastlandı.

Reklam

AA Editör Masası’nda konuşan Koca, tüm hazırlıklarının tamamlandığını, ilk günden itibaren tüm illerde referans hastanelerin oluşturulduğunu dile getirdi.

Koca, “Şu ana kadar Türkiye’de corona virüsü vakasına rastlanmadı. Rastlanmayacağı anlamına gelmez” diye konuştu.

“Türkiye’ye girişi ne kadar geciktirebilirsek, bu süreçte ne kadar az etkilenebilir ülke olursak bizim için başarı olur” ifadelerini kullanan sağlık bakanı, başka ülkelerden Türkiye’ye gelen ancak daha önce Çin’e uğrayan herkesi 14 gün gözetimde tutulacağını dile getirdi.

Reklam

Koca, “Risk kapıya geldi, son derece önemli. Bölgemizde her geçen gün artıyor yayılım. Tedbirlerimizi almamız, sınırdan girişleri önlememiz gerekiyor” dedi.

‘İran’dan gelenlerin testi negatif’

Bakan, İran’ın Kum ve Meşhed kentleriyle teması olanların gelmesi halinde mutlaka karantinaya alındığını belirterek corona virüsü vakalarının gizlendiği iddialarını yalanladı.

Koca, şöyle devam etti: “Tedavi zincirini bırakıp, ‘Sonucunuz negatif, gidebilirsiniz’ mi denecek? Böyle bir şey olabilir mi? Dünya Sağlık Örgütü’nden bir şeyi gizleyebilir misiniz? Gizlediğinizde bir daha dünyada bir yeriniz olabilir mi? İran’dan gelen hiçbir yolcumuzun sonuçlarının pozitif olmadığını, hepsinin negatif olduğunu çok rahat söyleyebiliriz.”

Koca, corona virüsünün grip gibi bulaştığını aktararak kişisel hijyen ve el yıkamanın çok önemli olduğunu aktardı.

‘Herkesin maske kullanmasına gerek yok’

Sağlık bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Herkesin maske kullanmasına gerek yok ama gribi olan, soğuk algınlığı belirti ve bulguları olanlar bulaştırmamak üzere maske kullanmalı. Özellikle sağlık personelinin teması sebebiyle ciddi korumaya alınması gerekiyor, bütün tedbirlerle hizmeti sürdürüyoruz. ‘Eninde sonunda bize de gelebilir’ demiyorum, bize de gelme durumu her an olabilir. Çünkü komşumuz İran’da ciddi bir salgın var. Hava sıcaklığının artmasıyla bu salgının azalacağı yönünde dünyada, DSÖ’de ve bizim Bilim Kurulu’nda bir kanaat söz konusu.”

Corona virüsünün 33 ülkede görüldüğünü, Türkiye’de olmadığını, olmaması için de gayret gösterdiklerini aktaran bakan, “Vatandaşımız panik havası içinde olmasın” dedi.