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Yaramazlara biraz batar!

Koca: Can kaybı 55’e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’deki deprem nedeniyle can kaybının 55’e yükseldiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Koca’nın açıklamasına göre yaralı sayısında ise bir değişiklik olmadı -896

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218 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirten Koca, dün gece, depremden 33 saat sonra kurtarılan 70 yaşındaki Ahmet Çitim’i ziyaret ettiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Koca, “Sabahki açıklamada diyalize bağlandığını söylemiştim. Üre değerlerini düştü” dedi.

Enkazın altnda kaç kişi olduğuna dair ne bir şey söylemedi

Sağlık Bakanı, gazetecilerin enkaz altında kaç kişinin olduğuna dair soruya ise “Kesin bir şey söylemek doğru olmaz” yanıtını verdi.

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