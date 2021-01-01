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Fahrettin Koca: Britanya’daki mutasyon 15 kişide tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Britanya’daki Covid-19 mutasyonunun 15 kişide tespit edildiğini ve kontrol altına alındığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Twitter paylaşımında, Britanya’dan Türkiye’ye girişlerin geçici olarak tamamen durdurulduğunu belirten Koca şunları aktardı: “Bu kişiler tarama başladığından beri izolasyon altındadır.

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İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış, yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır.

Yurt çapında yapılan düzenli taramalarda mutasyonlu virüs İngiltere’den giriş yapan kişiler dışında tespit edilmemiştir.”

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