Koca: BioNTech ile anlaşma imzalandı, bu yıl için ayrılan doz miktarı 550 bin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyokimya şirketi BioNTech’in ortak geliştirdiği Covid-19 aşısı için BioNTech ile anlaşma imzalandığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık bakanının Twitter paylaşımında aktardığına göre, BioNTech CEO’su Uğur Şahin’in açıklamasıyla beraber, 2020 yılında Türkiye’ye ayrılan doz miktarı 550 bin.

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Koca’nın açıklaması şöyle devam ediyor: “Bu miktarın Türkiye’ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir.”

Gecikmenin nedenini ‘üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesi’ olarak aktaran bakan, şunları kaydetti: “Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan onam alınacak.

Bu anlaşmanın hayata geçmesinde engellerin ortadan kalkmasında Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın büyük emekleri vardır. Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim.”