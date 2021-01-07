Koca’dan Pfizer/BioNTech aşısı açıklaması: Türkiye’ye ayrılan kapasite artacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyokimya şirketi BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısı hakkında,“Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye’ye ayrılan kapasite de artacak” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Bakan Koca, Twitter paylaşımında, BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle Pfizer/BioNTech aşısının Türkiye’ye gelişi ile ilgili ‘son planlamaları ele aldıklarını’ söyledi.

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Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısının ülkemize gelişi ile ilgili son planlamaları ele aldık. Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye’ye ayrılan kapasite de artacak. pic.twitter.com/dZZtTOUS0e — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 7, 2021

Fahrettin Koca, daha önceki açıklamalarında, BioNTech ile nlaşma imzalandığını duyurmuş ve 2020 yılında Türkiye’ye ayrılan doz miktarı 550 bin olduğunu söylemişti.