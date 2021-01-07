Koca’dan Pfizer/BioNTech aşısı açıklaması: Türkiye’ye ayrılan kapasite artacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyokimya şirketi BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısı hakkında,“Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye’ye ayrılan kapasite de artacak” dedi.
Bakan Koca, Twitter paylaşımında, BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle Pfizer/BioNTech aşısının Türkiye’ye gelişi ile ilgili ‘son planlamaları ele aldıklarını’ söyledi.
Fahrettin Koca, daha önceki açıklamalarında, BioNTech ile nlaşma imzalandığını duyurmuş ve 2020 yılında Türkiye’ye ayrılan doz miktarı 550 bin olduğunu söylemişti.