Koca, beş ilin güncel ‘corona’ durumunu değerlendirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin, Diyarbakır, Trabzon, Antalya ve Kocaeli’nin güncel Covid-19 durumunu aktardı.
Koca, söz konusu illerin valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı müdürleri ile görüştüğünü belirten Twitter paylaşımında, son durumu şöyle aktardı:
Mersin
Son iki haftada filyasyon ekip sayısı 186’dan 261’e çıkarıldı. Son hafta içinde ise, günlük vakada yüzde 20 düşüş oldu; yoğun bakım doluluk oranı yüzde 79.
Diyarbakır
Son iki haftada filyasyon ekip sayısının 370’ten 590’a çıkarıldığını kaydetti. Son hafta içinde günlük vakada yüzde 25 düşüş yaşandı; yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.
Trabzon
Son iki haftada filyasyon ekip sayısı 175’ten 247’ye çıkarıldı. Son hafta içinde günlük vakada yüzde 25 düşüş oldu; yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.
Antalya
Son iki haftada filyasyon ekip sayısı 300’den 402’ye çıkarıldı. Son hafta içinde günlük vakada yüzde 30 düşüş oldu; yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.
Kocaeli
Son iki hafta içinde yoğun bakım yatak sayısı 242’den 340’a, filyasyon ekip sayısı 150’den 209’a çıkarıldı. Son hafta içinde günlük vakada yüzde 35 düşüş oldu; yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73.