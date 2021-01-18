‘Koca bebek Trump’, Londra Müzesi koleksiyonunun parçası oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2018 yılında Britanya ziyareti sırasındaki protestolarda uçurulan bebek şeklindeki dev balonu, Londra Müzesi aldı.

Fotoğraf: Reuters

Müzenin koleksiyonuna kattığı yedi metrelik balon Trump’ı elinde telefon, altında bezle huysuzlanmış bir bebek olarak tasvir ediyor.

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‘Huysuz Trump bebek‘, ilk olarak Temmuz 2018 Trafalgar Meydanı’nda şişirilerek uçurulmuştu.

Trump’ın Britanya ziyaretini protesto sırasında kullanılan balon daha sonra dünyanın farklı ülkelerine de götürülmüştü.

Şimdi müzenin protesto koleksiyonunda saklancak balonun önümüzdeki yıllarda sergilenmesi planlanıyor.

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Direktörü Sharon Ament, müzenin politik olmadığını ve ABD’deki siyasetle ilgili bir görüşü bulunmadığını belirterek, balonun tipik Britanya politik hicvini temsil ettiğini söyledi.

Sönük şekilde bir kutunun içinde duran balon rutin prosedörün parçası olarak iki hafta karantinada kalacak.