Koca, bazı illerin vaka ve yoğun bakım doluluk artışını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının ve yoğun bakım doluluk oranının arttığı illeri saydı ve uyarıda bulundu.
Koca, Twitter paylaşımında, Zonguldak, Ankara, Sivas, Malatya valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla ayrı ayrı il değerlendirme toplantıları yaptığını duyurdu.
Koca’nın paylaşımına göre, son bir haftada Zonguldak’ta vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 77; Ankara’da ‘sabit artış olmakla birlikte’ yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74; Sivas’ta artış yüzde 25, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66; Malatya’da artış yüzde 35 yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 61.
Sağlık bakanı şunları kaydetti: “Ara vermeden mücadeleye devam etmeliyiz. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım.”