Koca: Bayramda risk alırsak bu bizlere ağır bir vebal yükler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı’nda kısıtlma olmayacağını açıkladı ve alınacak önlemleri sıraladı. Koca, “Bayramda virüse karşı risk alırsak bu bizlere ağır bir vebal yükler” dedi.

Fotoğraf: DHA

Koca, video konferans yöntemiyle yapılan toplantılar sonrasında 90 gündür ilk kez yüz yüze toplanan Bilim Kurulu’na başkanlık etti. Koca sonrasında kameraların karşısına geçti. Sağlık bakanı, “Ramazan Bayramı’nı gönlümüzce idrak edemedik. Sokağa çıkma kısıtlaması sevdiklerimizle kutlamamıza mani oldu. Buruk geçti” dedi.

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1 Haziran’da başlayan normalleşme sürecine değinen Koca şöyle devam etti: “Kurban Bayramı’nın mevcut şartlarda en uygun geçirmenin yolunu biliyoruz. Ruhuna uygun olan sosyal dayanışma içinde geçirmektir. Bunun bir anlamı da hastalığa karşı dayanışma içinde olmaktır. Bayramda virüse karşı risk alırsak bu bizlere ağır bir vebal yükler.”

Sağlık bakanı, bayramda dikkat edilmesi gereken unsurları üç grupta topladı:

Kurban alımı ve kesimi

Denetleme yapılan yerlerden alınmalı, el sıkışarak pazarlık yapılmamalı, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar bu alanlarda bulunmamalı, kesim tercihen işin ehli tarafından en az katılımla yapılmalı, maske, mesafeye dikkat edilmeli.

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Namaz

Bayram cumaya denk geliyor. Biri bayram biri cuma namazı olmak üzere toplu iki namaz var. Abdest evde alınmalı, herkes kendi seccadesiyle gitmeli, saflar sıklaştırılmamalı, vaaz süreleri kısa tutulmalı, namaz sonunda cemaat en arka saftan başlayarak dağılmalı, bayramlaşmak için gruplaşma olmamalı

Bayramlaşma

65 yaş üstü özellikle dikkat etmeli. Mezar ziyaretleri arefe veya bayram sonrası yapılsın. Bayramlaşmalar yüz yüze değil mümkün olduğu kadar telefonla yapılmalı, yüz yüze yapılacaksa kısa tutulmalı. Yoksullara, komşulara et dağıtılacaksa çok dikkatli olunmalı. Açık alanlar tercih edilmeli, ziyaretçi gelirse ev havalandırılmalı. El öpmeyi, sarılarak bayramlaşmayı başka bayramlara bırakacağız.

Bu bayram da bir sınav verileceğinin altını çizen Koca, “El öpmeyi, sarılıp öpüşmeyi gelecek bayramlara erteleyelim, Hayatımızda el öpmediğimiz, sarılmadığımız ikinci bayram olarak yer alacak” ifadelerini kullandı.

“Ramazan Bayramı’nda uygulanan kısıtlamaların tamamı düşünüldüğünde 10 gün sonraki günlük vaka sayısında yüzde 15 azalma olmuştur” diyen Koca, vefatların yüzde 29 azalma gösterdiğini anımsattı. Koca, artışların yüksek olduğu kentlerde alınan radikal kararların önemine dikkat çekti.

Sağlık bakanı, bayram sürecinde valiliklerin ve kurulların kentlere özel kararlar alacabileceğinin de altını çizdi.

‘Testte doğruluk yüzde 90’dan fazla’

Koca’nın konuşmasından satır başları şöyle:

*Test kitlerinin doğruluk oranının yüzde 40 olduğuna dair iddia gerçeği yansıtmıyor. Doğruluk oranı yüzde 90’ın üzerinde.

*(Bakanlıktaki görev değişiklikleriyle ilgili) Bazı değişikliklerin aynı zamanda olması, speküle edilecek bir konu değil.

Doğuda pik süreci başladı

*Orta Anadolu ve Doğu’da pik süreci yeni başladı ve giderek artıyor. Kurullar gerektiğinde radikal tedbirler alabilir.

*Eğitim 31 Ağustos’ta başlayacak ama uzaktan mı, hibrit mi, karma mı… Farklı illerde farklı yaklaşımlar olabilir.

*Aşının bir-iki ay içinde hazır olacağı gibi beklentimiz olmamalı. Dört-altı ay içinde olabilir. Ülkemizdeki çalışmalarda klinik deneyler eylül-ekimde başlanabilir.

10 bin kişi arasında 26 kişi belirti göstermeden dolaşıyor

*Tarama sonucunda bağışıklık haritasına ilişkin soruya yanıt olarak… Bağışıklık oranı binde 8. Bağışıklık oranı çok düşük. Toplum bağışıklığıyla başarının elde edilemeyeceğini gördük. Pozitiflik oranı yüzde 0.26; yani 10 bin kişide belirtisi olmayan 26 kişinin dolaştığını gösteriyor. Bazı illerde farklılık gösteriyor.

*Kan grubunun hastalık üzerindeki etkisiyle ilgili soruya ise kurul üyesi Prof. Ateş Kara yanıt verdi: “A Grubu’nda biraz yüksek, 0 Grubu’nda düşük gibi ama ‘Ben 0 sıfır Grubu’yum, bir şey olmaz’ denecek gibi bir fark kesinlikle yok.“

*Dünyanın beklediği ikinci dalga dönemine daha iyi geçiş yapmamız, bugünleri iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Risk devam ediyor.

*Ayasofya hayalimizdi. Sevincini yaşarken disiplinli olmalıydık. Yer yer uyanlar oldu. Uymayanları da gördük.

Ankara’da yoğun bakımları yarısından fazlası dolu

*Ankara’da yoğun bakımlarda doluluk oranı yüzde 67, ventilatörlerdeki doluluk oranı yüzde 25. Standart yataklarda doluluk oranı yüzde 49.

*(65 yaş üstüne yönelik sabah ve akşamları uygulanan kısıtlamalarla ilgili) Empati kuruyoruz. Bayram sonrası saat kısıtlamasının kaldırılması yönünde bilim kurulunun önerisi var.

*Hastalarımızda kritik eşik olan zatürree oranını da sizlerle bundan böyle düzenli paylaşacağız.

*9.8 liranın üzerinde kit alımı olmamıştır.