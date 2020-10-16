Koca: Başta İstanbul ve Bursa olmak üzere vakalarda artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birkaç haftadır ülke genelinde vakalarda düşüş yaşansa da son bir haftada artışın yeniden başladığını vurgulayarak, başta İstanbul ve Bursa olmak üzere artış eğilimi olduğunu söyledi.

Erzurum’a giden Koca, valiliği ziyareti sırasında salgınla mücadeleyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Mart ayından beri mücadele ettiğimiz virüs vakalarında birkaç haftadır ülke genelinde belirgin düşüş yaşadık. Dört beş haftadır düşüş seyrindeydi vakalar. Ancak son bir haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere artış eğilimi görüyoruz. Bu illerin dışında da birçok ilde görüyoruz bunu.”

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Sağlık bakanı, salgınla mücadelede alınan önlemlerin öneminin bir kez daha altını çizerek, “Geçtiğimiz haftalardaki düşüşe güvenerek lütfen ama lütfen tedbiri elden bırakmayalım, rehavete kapılmayalım” ifadelerini kullandı.