Koca: Ayın 15’inden itibaren, semptomu olmayanları da paylaşacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu ayın 15’inden itibaren semptomsuz vaka sayılarını da paylaşacaklarını açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Koca’nın “Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var“ diyerek, testi pozitif çıkıp belirti göstermeyenlerin günlük tablodaki rakama dahil edilmediğini açıklamasıyla tartışma başlamış, toplam vaka sayısının açıklanması talep edilmişti.

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Hürriyet’ten Ertuğrul Özkök’ün görüşüp köşesine taşıdığı bakan Koca bu ayrıma neden geçtiklerini anlattı.

Koca şöyle konuştu: “Her ülke kendi test politikasını belirliyor. Biz de Dünya Sağlık Örgütü’ne bizim test rehberimizle, test politikamızla ilgili her bilgiyi verdik. Dedik ki: ‘Semptomlu yani hastalık bulgusu olan kişilere test yapıyoruz’. Oxford’un yayımladığı, hangi ülkenin nasıl test yaptığıyla ilgili tabloda da bu görünüyor. Temmuz ayından itibaren artık normalleşme dönemi başladı. Sınırlamalar kalktı, ülkeler arasındaki geçişler başladı. Biz de havaalanı gibi, yurtdışına gidenler gibi, cezaevinde olanlar gibi, çeşitli kesimlerde kesitsel taramalara başladık. Kesitsel taramalarda semptom yok.”

Bundan sonra yapılan kesitsel taramaların da toplumla paylaşılacağını belirten Koca şöyle devam etti: “Semptomu olmasa da paylaşacağız. Bu ayın 15’inde başlıyoruz. Ortalama bir buçuk-iki ayı geçmeyecek şekilde bütün toplumu kapsayacak şekilde saha taramaları yapmaya devam ediyor olacağız. Bundan sonra yapılan kesitsel taramaları semptomu olmasa da paylaşacağız. Bunu da Dünya Sağlık Örgütü’ne bildireceğiz.”