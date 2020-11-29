Koca: Aşıyla ilgili ilk anlaşmaları yaptık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşısıyla ilgili ilk anlaşmaların yapıldığını, alternatif üreticilerle de görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık. Alternatif üreticilerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Daha önce de açıkladığım gibi bedelsiz olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. “

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Vaka, hasta ve ağır hasta sayılarındaki artışın da İstanbul’da sağlık yöneticileri ile yapılan haftalık değerlendirme toplantısında ele alındığını açıklayan Koca şöyle devam etti: “İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle haftalık değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Pandemi yönetimi ve sağlık hizmetlerimizin durumunu gözden geçirdik. İstanbul’da ağır hasta artışı var; risk devam ediyor. Kısıtlama olmayan zamanları da, mecbur olmadıkça evde geçirelim.”

Koca, İstanbul’daki Prof. Dr. Feriha Öz ve Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastaneleri’nde hasta yükü ve hastaların durumunu yerinde değerlendirdiklerini belirterek, “Artan ağır hastaların takibinde üstlendikleri sorumluluk, İstanbul’da pandemi kontrolünde büyük yer tutuyor” dedi.

Koca, Çin’den 50 milyon aşının alınacağını, ilk partinin aralık ayı içinde geleceğini açıklamıştı.