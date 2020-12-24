Koca: Çin aşısı, pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısının ardından Covid-19 ile ilgili son gelişmelere ilişkin basın açıklaması yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

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*Bu yıl, tüm dünyanın ortak amaç uğruna mücadele ettiği ancak henüz sonuca ulaşmadan sonlanan bir yıl olarak tarihe geçecektir.

*Son günlerde İngiltere gibi ülkeler, kontrolsüz vaka artışını mutasyona bağlı olarak açıklamaya çalışmıştır.

*Dünyada, günlük vaka sayısı ilk pik döneminde 80 binlerdeydi. Şu an ise neredeyse neredeyse kart artışla 700 binlere ulaştı.

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*Ülkemizde Ekim ayından itibaren artışlar baş gösterdi. Hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız yükü kaldıramamaya başladı. Yaygın kısıtlama ve tedbiler uygulandı.

*Valilerimiz, il sağlık yöneticilerimizle yaptığımız görüşmeleri, anlık olarak kamuoyuyla paylaşmaya gayret ettim. Günlük vaka sayılarında Gaziantep yüzde 66, Tekirdağ, Bursa, İzmir yüzde 60, Trabzon, Adana yüzde 50, Kayseri Kocaeli yüzde 45, Antalya’da yüzde 30, Mersin’de yüzde 30’a varan düşüşler sağlandı.

*Sıkı tedbirler sonucunda, İstanbul’da vaka sayasında önemli oranda düşüş kaydedilirken, bu durum poliklinik başvurularına yüzde 50, hastane yatışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına yüzde 25 olarak yansıdı.

*İngiltere’deki mutasyon eylül ayından beri mevcut.

*Mutasyonlar konusunda düzenli incelemelerimiz hep devam etti. Müsterih olunuz, virüs daha hızlı bulaşsa da tedbirler yine en etkili silahımız.

*Her geçen gün aşı ile ilgili bilgiler yayılmaktadır. Size neden inaktif aşıyı tercih ettiğimizi açıklamak istiyorum

*İnaktif aşı en kadim aşı yöntemidir. Bu aşı türü ile ilk defa bağışıklama amaçlı aşılama yapılmıyor. Bu daha önce tecrübe ettiğimiz ve faydasından emin olduğumuz bir yöntemdir. Tecrübe edilenin bir daha tecrübe edilmesi gerekilmez.

*En basit ifadeyle, virüs uygun ortamalarda çoğaltıldıktan sonra öldürülerek onu tanıması için vücuda enjekte edilmesi yöntemidir. İnaktif aşılar çocukluk çağı aşılarında kullandığımız aşı türleridir.

*Ayrıca ülkemizde devam eden aşı çalışmalarından önde giden üç tanesi inaktif aşılardır. Bu önemli ve değerlidir. En çok merak edilen konulardan biri de aşının ne zaman geleceği sorusu.

*Ülkemizde adenovirüs temelli iki aşı adayımız insan deneyleri safhasına ulaşmıştır.

*Başından beri Türkiye’de klinik çalışması olan, kendi insanımızda etkisini gösteren bir aşıyı kullanmak istediğimizi beyan ettik.

*İnaktif aşının ülkemizdeki faz-3 klinik çalışması başarıyla sürmektedir. Aşılanan gönüllülerin ister gerçek aşıyla ister plasebo ile aşılansın hastalanıp hastalanmayacağı izlenmektedir.

*Bilim Kurulunun değerlendirmeleriyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk. Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz.

*Çin makamları da Türkiye’ye gelecek onayları hazırladılar. Aşılar pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor.

*Erken dönemde aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında, bu giderek daha artmış olacak

Bilim kurulu üyesi Serhat Ünal:

*Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac adlı aşının çalışmaları 14 Eylül’de ülkemizde başlatıldı.

*Dün yapılan değerlendirmeye göre 23 Aralık 2020 itibariyle 9 bin 150 gönüllü taranmış ve bunlardan 7 bin 371’i gönüllü çalışmaya alınmıştır. 18 Kasım’dan itibaren vatandaşlarımıza yapmaya başladık. Birincisinde bir aşı, bir plasebo yapılırken, ikincisinde iki aşı bir plasebo yapıldı.

*Yedi bin 371 gönüllüye 10 bin 829 doz uygulanmış durumda. Bu çalışmanın sonuna göre 1322 kişi değerlendirme basamağımız olan ikinci dozdan 14 gün sonra etkinlik açısından değerlendirmesi yapıldı. Rakamda görüldüğü gibi 752 aşı yapılmış kişide sadece üç hasta meydana gelirken, 570 plasebo yapılmış koldan 26 hastalık meydana geldi.

*Bu çalışmayı yüzlerce, binlerce kez tekrar etseniz en kötü olasılıkla yüzde 71 etkili, Dünya Sağlık Örgütü bunun yüzde 50 başarılı olmasını yeterli görüyor. Toplam aşı yetkinliği yüzde 91,25 olarak hesaplanmıştır. Yüzde 91 önümüzdeki günlerde daha da artacaktır.

*26 vakanın 6’sı hastane yatış gerektiren ciddi ‘corona’ virüs enfeksiyonu olarak tedavi edildi. Aşı kolunda yakalanan üç kişi bırakın hastaneye yatışı, bir vakada hafif bir burun akıntısı haricinde semptom olmadı. Önümüzdeki günlerde bu fark artarak devam edecek.

*Aşıyla ilgili bir tane ciddi diyebileceğimiz yan etki, hafif alerjik reaksiyon meydana geldi. Hedefimiz 40 hastaya ulaşmak. Acil durum nedeniyle 29 hastayla ön değerlendirmemizi sunduk.

Fahrettin Koca:

*Bu sonuçlar bu aşıyla ilgili dünyada açıklanan ilk veriler. Dolayısıyla Çin, devlet olarak bu datalarımızı kullanıyor olmuş olacak. Aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında.

*Birinci aşamada dokuz milyona yakın kişinin aşılanacağını söyleyebilirim.

*Günde ortalama 1,5 hatta 2 milyona kadar aşıyı yapma imkanımızın olduğunu söyleyebilirim.

*Sağlık çalışanlarından başlamak üzere, ocak-şubat-mart, en geç nisan olmak üzere, ilk iki hatta üçüncü aşamadaki kişileri aşılamayı hedefliyoruz.

*İngiltere’dekine benzer bir mutasyona rastlamadık ama genom analizi yaparak bununla ilgili daha net bir şey söylemek mümkün.

*İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika için bir kısıtlama söz konusu. Şu an yeni bir kısıtlamayı düşünmüyoruz.

*Yerli aşının, beş tane ilave aşının insan çalışma safhasına geldiğini, bunlardan üç tanesinin inaktif aşı olduğunu söylemiştim. Adenovirüs çalışması da ayrıca söz konusu. Gelecek ocak ayı içerisinde bunlar bir-iki tanesi daha faz çalışmalarına geçmiş olur. İnaktif olan faz-1 çalışmasını tamamlamış aşımızla ilgili 200 kişiyle faz-2 yapılmış olacak.

*BioNTech aşısıyla ilgili, 2021 yılı için, bize başından beri 25 milyon gibi bir aşının söz konusu olabileceği söylendi.

*Fiyat boyutuyla herhangi bir sorunumuz olmadı ama aşının üretimiyle ilgili sorumluluk taşımama durumunun sözleşmeye yazılması istendi.

*Biz bundan yana olmak istemedik. Herhangi bir sorun olursa üretici firmanın bir sorumluluk taşımadığını söylemeyi istemedik.

*Ben Uğur (Şahin) Hocayla son iki üç günde beş altı defa görüştüğümü söyleyebilirim. Bu durumu, kısmen aştığımızı söyleyebilirim. Toplantı öncesi tekrar görüştüm. Sözleşmenin miktarıyla, üretimle ilgili bir sorun olduğunda sorumluluk taşıyabileceklerini belirten bir madde koymaya karşılıklı razı olduk.

*BioNTech aşısını mart sonuna kadar 4.5 milyon doz gibi planladık. Zannediyorum ocakta bunun bir veya 1.5 milyon gibi bir kısmı gelmiş olacak.

*Opsiyonel olarak 30 milyon doza kadar aşının sözleşmesinin detayları netleşmiş oldu. Bu gece veya yarın en geç imzalanmış olur

*Biz hem Pfizer, hem de Sinovac aşısını dünyadan daha ucuza alacağız.

*Aşının zorunlu yapılmasından yana değiliz. Vatandaşımızı ikna edebilirsek herkesin bu aşıyı yaptıracağına inanıyorum

*Vatandaşlarımız emin olsun, müsterih olsun, bu yıl daha şu aya kadar, yıl bitiyor influenza yok.