Koca: Aşılar 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacaktır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’ye gelen Çin aşıları hakkında “Bilim Kurulumuzun belirlediği stratejiye uygun olarak 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacaktır” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Koca, Twitter hesabı üzerinden bir basın bülteni paylaştı ve şunları kaydetti: “Aşı risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacak, sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır.”

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2021 yılının Sağlık Çalışanları Yılı olduğunu hatırlatan Koca, ‘yeni yıla sağlık çalışanlarını aşılayarak başlayıp koruyucu tedbirin ilk adımlarını atacaklarını kaydetti’ ve şöyle devam etti: “Tedarikine başlanan inaktif aşının ilk kısmı bugün ülkemize getirilerek bakanlığımıza teslim edilmiştir. Sevkiyat sırasında soğuk zincirin bozulmaması adına gerekli tüm tedbirler alınmış ve hiçbir sorun yaşanmamıştır.

Pekin gümrüğüne soğuk zincirle getirilen aşılar, gerekli işlemler tamamlanıncaya kadar lityum bataryalı soğutucuları olan konteynırlarda saklanmıştır. Bu sayede aşılar gümrükte muhafaza edildiği süre boyunca hiçbir ısı değişikliğine maruz kalmamıştır.”

Aşılardan rastgele örnek olarak alınan numunelerin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarına sevk edilerek analiz sürecinin başladığını belirten sağlık bakanı, ‘olumlu bulunması durumunda TİTCK tarafından Acil Kullanım Onayı’nın verileceğini’ kaydetti.

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Aşıların uygulanması

Aşılama programının öncelik sırasının Bilim Kurulu tarafından belirlendiğini anımsatan Fahrettin Koca şöyle devam etti: “Sağlık çalışanları ve huzur evlerinde bulunan kişilerin aşılanmasına ilk olarak başlanacaktır. Bütün aile sağlığı merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde aşı yapılması için planlama yapılmış durumdadır.

Bilim Kurulumuz Covid-19 aşılamasıyla ilgili uygulamaya yönelik konuları tartışmış ve hastalık riskini en aza indirecek şekilde bir planlama yapılmıştır. Bu kurallar ile uygulama kılavuzları önümüzdeki günlerde sağlık kuruluşlarımıza iletilecek.

Aşılama takviminin, toplumdaki bağışıklık oranını en üst düzeye en kısa zamanda ulaşmasını sağlayacak şekilde uygulanması hedeflenmektedir.”

Aşı ile oluşturulan bağışıklık yanıtının ‘ikinci doz uygulaması ile daha da arttığını’ aktaran Koca, ‘28 gün arayla yapılacak aşının ikinci dozundan sonraki iki haftayı kapsayacak şekilde sıkı korunma tedbilerinin önem arz ettiğini’ belirtti.

Fahrettin Koca, aşılama sırasına ilişkin şunları paylaştı: “Vatandaşlarımız öncelik gruplarına göre kendilerine ayrılan aşıların yapılması kendilerine ulaşan bildirimden sonra Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu yada özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerdir.

Vatandaşlarımız konumlarına göre risk sıralamasını web sitemizden takip edebilecektir. Aşı dağıtım ve uygulama sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır.”