Koca: Aşıda mecburiyet olmayacak; üretim yerine değil yönteme bakılmalı

Çin’in ‘corona’ aşısına karşı kamuoyunda oluşan şüphelerle ilgili konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu aşının üretiminde kullanılan yöntemin diğerlerinden daha iyi olduğunu ifade etti.

Fotoğraf: AA

Türkiye’nin Çin’den sipariş ettiği ve bu ay teslim edilmesi beklenen 50 milyon doz aşının dört aşamalı şekilde uygulanacağı belirtilmişti.

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Hürriyet’ten Ahmet Hakan’a konuşan Koca, “Çin aşısı, Alman aşısı, İngiliz aşısı, Amerikan aşısı… Konuyu böyle ele alamayız. Öncelikle ele almamız gereken husus, aşının hangi yöntemle üretildiği hususudur. Çünkü aşının yöntemi, aşının güvenilir olup olmadığını birinci dereceden etkiler” dedi.

Koca, aşı üretiminde ‘inaktif’ ve ‘mRNA’ olmak üzere iki yöntem bulunduğunu, Çin aşısında da kullanılan ‘inaktif’ yöntemin, ‘daha güvenilir’ olduğunu ifade etti.

Sağlık bakanı şöyle konuştu: “Bu yöntemi kullanması nedeniyle daha fazla tercih edilmesi gereken aşıdır. Üretildiği ülkeye odaklanmak yanlış, yönteme odaklanmak lazım. Ben diyorum ki bu yöntem, en eski yöntemdir. Yıllardır bu yönteme dayalı olarak aşılar üretildi. Uzun vadede test edilmiştir. Bir yan tesiri yoktur.”

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Çin aşısında faz 3 çalışmaları sonuçlarının bir hafta-10 gün sonra açıklanmasını beklediklerini ifade eden Koca, aşının bundan sonra uygulanmaya başlayacağını söyledi.

‘Mecburiyet olmayacak’

Sağlık bakanı, “Aşı olmak zorunlu hale getirilecek mi” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Bu konuyu Bilim Kurulu’nda ele aldık. Vardığımız sonuç şu oldu: Mecburiyet olmasın ama vatandaşımızı ikna edelim. Hangi aşıların hangi yöntemle üretildiğini, hangi yöntemin daha iyi bir yöntem olduğunu vatandaşımıza anlatacağız. Aşının menşeine değil de yöntemine odaklanılması gerektiğini anlatacağız.”