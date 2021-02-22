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Yaramazlara biraz batar!

Koca: Aralık 2015-Eylül 2020 arasında sağlıkçılara şiddet uygulayan 1118 kişiye hapis cezası verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aralık 2015-Eylül 2020 arasında sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan 1811 kişiye hapis cezası verildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtladı. Gürer, son beş yılda hastanelerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları ile ölen ve yaralanan sağlık çalışanlarının sayısı, saldırıların önlenmesi adına yapılan çalışmalar, tutuklananların sayısı ve aldıkları cezaları sordu.

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Koca, şu ifadeleri kullandı: “Aralık 2015- Eylül 2020 tarihleri arasında sağlık kurum ve kuruluşlarında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet nedeni ile yapılan ‘Beyaz Kod’ başvurularının 18 bin 358’inin soruşturması devam etmekte olup, yargılaması sonuçlanan dosyalarda 3 bin 64 adli para cezası, 1811 kişiye hapis cezası verilmiştir.” 

Koca, ayrıca, çalışan güvenliği birimlerinin kurulması, hizmet sunumun iyileştirilmesi, fizik yapıların nitelikli hale getirilmesi, ‘Beyaz Kod’ birimlerinin kurulması, eğitim ve farkındalık oluşturulması gibi birçok önleyici tedbir alındığını belirtti. 

Koca, hukuki düzenlemelerle ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı: “Düzenlemelerle, sağlık çalışanına karşı işlenen suçların soruşturma aşamasının etkinliğinin arttırılması, sağlık çalışanlarına karşı suç işlenmesinde caydırıcılık sağlanması, sağlık çalışanı açısından alınan koruyucu tedbirler ile mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmıştır.”

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