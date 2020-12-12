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Yaramazlara biraz batar!

Koca: 225 sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şimdiye kadar 130 bin sağlık çalışanına corona virüsü bulaştığını, 225’inin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fotoğraf: Pixabay

Meclis’teki konuşmasında yerli aşı çalışmasına dair de bilgi veren Koca, Türkiye’de 16 aşı çalışmasının yürütüldüğünü dile getirdi.

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Bakan, birinin klinik öncesi dönemi başarıyla tamamladığını, insan denemelerine başladığını belirterek şöyle devam etti: “Faz-2 çalışması 25 Aralık’ta başlanacaktır. Faz-2 için üretime üç gün önce başlandı. Kendi aşı çalışmalarımız bir yana, dünyada etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmış aşılara en erken dönemde erişebilmenin gayrete içindeyiz. Yerli aşı nisan ayında yapacağımızı ümit ediyorum.”

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