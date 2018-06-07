Koç ve Doğuş da listede: Moody’s şimdi de şirketleri izlemeye aldı

ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, 24 Haziran’daki seçimlerde hükümetin değişmesi durumunda önemli değişiklikler olacağını savundu. Jeffrey “İlişkiler çok önemli olmaya devam edecek ve kopmayacak. Ama ilişkiler aynı zamanda sorunlu olacak” dedi.