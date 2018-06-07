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Yaramazlara biraz batar!

Koç ve Doğuş da listede: Moody’s şimdi de şirketleri izlemeye aldı

 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s 11 Türk şirketin kredi notunu indirim için izlemeye aldı.

Fotoğraf: Reuters

Moody’s’in izlemeye aldığı Türk şirketler, Anadolu Efes Biracılık(Efes), Coca-Cola İçecek (CCI), Doğuş Holding (Doğuş), Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) , Koç Holding (Koç Holding), Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.S. (Rönesans), Turkcell İletişim Hizmetleri (Turkcell), Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (Turkish Airlines) , Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) , Türkiye Sişe ve Cam Fabrikaları (Şişecam).

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Doğuş Holding’nin ‘negatif’ görünüme sahip olması dışında, yukarıda bahsedilen tüm şirketlerin görünümü ‘durağan’ olarak belirlendi.

Türkiye’nin kredi notunu mart ayında Ba2’ye indiren Moody’s 4 Haziran’da makro ekonomi politikalarının geleceği hakkındaki belirsizlik nedeniyle kredi notunu yeni bir indirim için izlemeye almıştı.

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