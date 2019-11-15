Koç Üniversitesi rektörü Mustafa Ödülleri’ne layık görüldü

İslam dünyasında bilimin gelişimine katkıda bulunmak, akademisyenler ve araştırmacılar arasındaki bilimsel ilişkileri geliştirmek amacıyla iki yılda bir verilen ‘Mustafa Ödülleri’ne, bu yıl ‘İyonosferik ve Atmosferik Fizik’ alanındaki çalışmaları nedeniyle Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan layık görüldü.

Fotoğraflar: Koç Üniversitesi

İran’daki ‘Mustafa Bilim ve Teknoloji Vakfı’ tarafından verilen ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl ödül kategorileri, ‘Bilgi ve İletişim Bilimi ve Teknolojisi’, ‘Yaşam ve Tıp Bilimi ve Teknolojisi’, ‘Nano Bilim ve Nano Teknoloji’ ve bu sene yeni eklenen ‘Bilim İnsanları‘ olarak sıralandı.

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200 üniversite ve 35 ülkeden yaklaşık 500 jüri üyesinin toplam 800 saat çalışarak yaptığı değerlendirme sonucu İnan, ‘İyonosferik ve Atmosferik Fizik’ alanında dünyaya yakın uzaydaki dalga-parçacık etkileşiminin anlaşılması ve şimşek ve yıldırımlarda oluşan elektrik akımları ile üst atmosfer arasındaki elektrodinamik etkileşimler konusunda yaptığı çalışmalara istinaden ödülün sahibi oldu.

Tahran’da düzenlenen törende ödülünü alan İnan konuşmasında, ‘Mustafa Ödülü’nün’ bilimin evrenselleşmesinde önemli bir rol oynadığının altını çizdi.

İnan, törendeki konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bilimsel anlamda dünyanın yeni bir çağa adım attığı bu dönemde, İslam dünyasının bilime katkılarını destekleyen bu önemli ödüle layık görülmekten büyük gurur duyuyorum. Stanford Üniversitesi’nde iken büyük bir ekip ve doktora öğrencilerim ile seneler boyunca üzerinde çalıştığımız ve hala devam eden araştırmalarımın böyle bir ödülle taçlandırılmasından da ayrıca çok memnunum. Şu anda sizlere hem bir araştırmacı hem de son 10 senedir benim için çok önemli olan Koç Üniversitesi Rektörü olarak sesleniyorum. Koç Üniversitesi 26 senelik genç yaşına rağmen Türkiye’nin ve bulunduğu bölgenin en önde gelen araştırma üniversitesi konumuna geldi.”

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Dünyadaki en önemli gelişme ve buluşların araştırmaya önem veren üniversitelerin yenilikçi fikirlere kucak açan ortamlarında gerçekleştiğini belirten İnan, Avrupa’nın bilimsel alanda en prestijli ve tanınmış kurumu olan ‘Avrupa Araştırma Konseyi’nin (ERC) Türkiye’de destek verdiği 16 mega projeden sekizinin Koç Üniversitesi öğretim üyelerince yürütüldüğünü ifade etti.

Umran İnan kimdir?

Umran S. İnan Elektrik Mühendisliği lisans ve yüksek lisans eğitimini 1972 ve 1973 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde, doktora eğitimini ise 1977 tarihinde Stanford Üniversitesi’nde 1977 tarihinde tamamladı.

1982 ile 2009 yılları arasında Stanford Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Profesör ve ‘Uzay, Telekomünikasyon ve Radyobilim Laboratuvarı’nın Direktörü olarak görev yaptı. İnan, şimdiye kadar 11 bin 800 atıf alan 366 bilimsel makaleye imza attığı gibi, 1990’dan beri tez danışmanı olarak 60 doktora öğrencisi mezun etmiştir.

İnan, 2007 yılında Stanford Üniversitesi tarafından, lisans seviyesinde araştırmaları teşvik etme alanında gösterdiği üstün başarı sebebiyle ‘Allan V. Cox Madalyası’na ve 1998 yılında yine Stanford Üniversitesi tarafından lisans seviyesindeki üstün öğretim başarısı sebebiyle ‘Tau Beta Pi’ Ödülüne layık görülmüştür.

Ayrıca İnan, ‘ABD Antarktika Servis Madalyası’na da layık görülmüş ve bu sebeple Antarktika’daki dağlardan bir tanesi ‘İnan Tepesi’ olarak isimlendirilmiştir. 2010’da da Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ‘Özel Ödülü’nü almış ve aynı yıl Türkiye Bilimler Akademisi asli üyeliğine seçilmiştir.