Koç ile UniCredit sözleşmeyi feshetti; İtalyan banka Yapı Kredi’den pay sattı

Koç Holding ile İtalya’nın en büyük bankası UniCredit ortak yönetimindeki Koç Finansal Hizmetler (KFS) ve Yapı Kredi Bankası (YKB) paylarının alımı işleminin kapanışı yapılırken, Koç Grubu ve Unicredit arasındaki ‘pay sahipleri sözleşmesi’ de feshedildi.

Fotoğraf: Reuters

Öte yandan, UniCredit, Yapı Kredi Bankası’ndaki yüzde 12 payını sattı.

Reklam

2019 sonundaki hisse satışı ile Yapı Kredi Bankası’ndaki payını azaltan UniCredit banka sermayesinde doğrudan yüzde 31.9 paya sahipti. Bu satış ile UniCredit’in Yapı Kredi’deki payı yüzde 20’ye düştü.

KAP’a açıklama

Koç Holding’in dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan açıklamasında, ‘YKB pay Alım satım sözleşmesi’ ile ‘KFS pay alım satım sözleşmesi’nde kapanış için belirlenen ön koşulların tamamlandığı konusunda tarafların mutabakata vardığı belirtildi.

UniCredit ve Koç Holding, iş ortaklıklarını UniCredit’in stratejik hedefleri doğrultusunda fesh ettiğini geçen sene sonunda açıklamıştı.

Reklam

Dünkü KAP açıklamasında şöyle dendi: “Bu kapsamda … ödeme ve temlik işlemlerinin kapanışı izleyen işgünü yapılması kaydıyla pay devirleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Koç Grubu ve UniCredit arasındaki pay sahipleri sözleşmesi de bugün itibarıyla feshedilmiştir.”

Yeni pay oranları

Kapanış ile birlikte, KFS sermayesini temsil eden payların yüzde 100’ü Koç Grubu’na (Koç Holding, Koç şirketleri, Koç ailesi, Koç ailesi tarafından kontrol edilen ortaklıklar ve ilişkili vakıflar) KFS’deki payları oranında geçerken, KFS’de pay sahibi Koç Grubu üyelerinden halka açık şirketler olan Koç Holding’in payı yüzde 42.26’dan yüzde 84.53’e, Aygaz’ın KFS’deki payı ise yüzde 1.97’den, yüzde 3.93’e çıktı.

Açıklamaya göre işlem öncesinde YKB sermayesinde doğrudan pay sahibi olmayan Koç Holding, YKB sermayesinin yüzde 9.02’sine, UniCredit ise yüzde 31.93’üne doğrudan sahip oldu. Koç Grubu’nun işlem öncesinde yüzde 40.97 olan YKB sermayesindeki doğrudan ve dolaylı toplam payı yüzde 9.02 oranında arttı.