Koç Holding: İmamoğlu uçağı kiraladı; durumu izah etmekten hicap duyuyoruz

Koç Holding, ‘millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu için özel uçak tahsis ettiklerine dair açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi. İmamoğlu’nun uçağı kiraladığını duyuran holding yönetimi, duruma açıklık getirme zorunluluğu hissettikleri için utanç duyduklarını vurguladı.

Koç Holdign Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç. Fotoğraf: DHA

Açıklamada, “İftiraların Süleyman Soylu’nun talihsiz açıklamaları ile yeniden gündeme gelmiş olmasını üzülerek takip ediyoruz” ifadelerine yer verildi; İmamoğlu’nun söz konusu uçağı holding bünyesinde 1990’dan beri hizmet veren Setair aracılığı ile kiraladığı belirtildi.

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“Oluşan mevcut gündem itibariyle bu durumu izah ediyor olmaktan ötürü de hicap duyuyoruz” denilen açıklamada 3 Mart’ta ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’ın da kendilerinden helikopter kiraladığının altı çizildi.

Setair’in bugüne dek siyasi parti temsilcileri ve iş dünyasının da aralarında bulunduğu çok sayıda özel ve tüzel kişiye havacılık hizmeti sunduğu vurgulanan açıklamada, İmamoğlu’nun 19 Mayıs’ta Samsun, 4-5 Haziran’da Trabzon ve Ordu seyahatlerini bu bağlamda yaptığı belirtildi.

“Müşterilerimizin ticari sır niteliği taşıyan bilgilerine duyduğumuz saygıyla, daha fazla detay paylaşmayı iş ahlakımıza uygun bulmuyoruz” denilen açıklamada Koç Topluluğu’nun siyasetin bir parçası olmadığının altı çizildi. Koç Holding, ayrıca, günlük siyasi söylemler üzerinden polemik konusu yapılmalarını yakışıksız bulduklarını ve yöneltilen tüm suçlamaları reddettiklerini vurguladı.

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Süleyman Soylu, söz konusu konuşmasında, “Kusura bakmayın, ben bir şey görüyorum. Beni kim kınarsa kınasın. Gezi olaylarında otel tahsis edenler, Gezi olaylarında Taksim’deki otellerini tahsis edenler bugün uçaklarını tahsis ediyorlar” demişti.