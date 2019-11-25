Koç Holding: UniCredit ile Yapı Kredi için görüşmeler sürüyor, karar alınmadı

Koç Holding, Yapı Kredi’de pay alımı dahil ortaklık yapılarının yeniden yapılandırılmasına yönelik UniCredit ile görüşmelerin devam ettiğini ancak yönetim kurulu kararı alınmadığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ta cuma akşamı yayınlanan bir haberde konuya yakın üç kaynağın verdiği bilgiye göre, UniCredit’in Yapı Kredi’deki payını azaltma konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

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Koç Holding’in bu sabah Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki açıklaması şöyle: “Basın-yayın organlarında, müşterek yönetime tabi ortaklıklarımızdan Koç Finansal Hizmetler (KFS) hisselerinin tamamının iş ortağımız Unicredit’ten satın alınarak Yapı Kredi Bankası’nda (YKB) çoğunluğun şirketimize geçeceği ve iş ortaklığının sona erdirileceği yönünde bazı haberler çıkmıştır. Konu hakkında daha önce yaptığımız açıklamada belirtildiği üzere, portföyümüzde yer alan şirketlere ilişkin hissedarlık alternatiflerinin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler her zaman yapılmakta. Değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde kamuya açıklanacaktır”

Açıklama şöyle devam etti: “YKB sermayesinde doğrudan ve dolaylı olarak çoğunluğa ulaşmamak kaydıyla, pay alımı dahil KFS ve YKB ortaklık yapılarının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak Unicredit ile görüşmelerimiz devam etmekle birlikte, konuya ilişkin olarak herhangi bir yönetim kurulu kararı alınmamıştır.”

UniCredit açıklamasında da Koç Holding ile görüşmelerde nihai anlaşmaya varılmadığını, uygun olduğu zaman piyasanın son değişiklikler konusunda bilgilendirileceği ifade edildi.